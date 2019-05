Sieci komórkowe zawieszają zamówienia od Huawei. Co z polskimi operatorami?

Po dużym ciosie dla firm współpracujących z Huawei przyszedł czas, w którym odczują to także klienci indywidualni. Cześć azjatyckich i amerykańskich sieci komórkowych poinformowała o zawieszeniu zamówień na urządzenia chińskiego producenta.

Decyzja, która wstrząsnęła rynkiem

Po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o dodaniu Huawei na listę firm zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu Stanów Zjednoczonych, rynek telekomunikacyjny zatrząsł się w posadach. Huawei jest bowiem drugim dostawcą urządzeń mobilnych na rynku amerykańskim. Firma zbudowała też bardzo silną pozycję w Europie. Po podpisaniu rozporządzenia przez prezydenta Trumpa chińska firma nie może dłużej dostarczać podzespołów dla producentów z USA bez posiadania specjalnej licencji. Decyzja ta wpłynie na wprowadzanie przez Huawei swoich rozwiązań dotyczących sieci 5G, nad którymi chińska firma pracuje od dłuższego czasu.

Operatorzy rezygnują

Decyzje polityczne musiały przełożyć się w końcu, także na klientów indywidualnych. W tym tygodniu część światowych sieci ogłosiła, że zawiesza współpracę z Huawei i nie będzie dłużej oferować urządzeń tego producenta swoim klientom. Jedną z pierwszy sieci był światowy gigant – Vodafone. Drugi, największy na świecie operator poinformował w środę 22 maja, że anulował wszystkie zamówienia przedpremierowe na smartfon Huawei Mate 20X. Jak dowiedział sie CNN, jest to działanie tymczasowe, dopóki nie wyjaśni się sytuacja z urządzeniami 5G od chińskiego producenta.

Co na to polscy operatorzy?

Jak na zamieszanie z Huawei zareagowały sieci komórkowe oferujące swoje usługi w Polsce? Play, na blogu swojego rzecznika, otwarcie przyznaje, że nie ma żadnego stanowiska i czeka na to, że trudna sytuacja zostanie rozwiązana przez firmy trzecie.

„Jako firma nie mamy w tej chwili żadnego stanowiska. Robimy dalej swoje licząc, że strony znajdą jakieś rozsądne cywilizowane rozwiązanie na co czekają miliony klientów. Bardzo osobiście liczę na Googla, który zatrudnia chyba najbardziej tęgie głowy na świecie, które niewątpliwie znajdą jakieś sensowne rozwiązanie”. – czytamy we wpisie rzecznika. Jednocześnie firma przyznaje, że „mnóstwo” jej klientów posiada produkty chińskiego producenta.

Co o niecodziennej sytuacji sądzą inne polskie sieci? Nie wiadomo. Pozostałe sieci nie wystosowały w tej sprawie oficjalnych komunikatów. Można się spodziewać, że jeśli izolacja firmy Huawei będzie się pogłębiać, to polscy operatorzy będą zmuszeni do zabrania głosu w tej kwestii, lub po prostu, bez komentarza przestaną oferować chińskie urządzenia.