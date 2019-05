Sieć Hard Rock buduje hotel. Nie starała się uniknąć oczywistych skojarzeń

Wyobraźmy sobie spotkanie architektów z inwestorami nowego hotelu sieci Hard Rock Cafe w Hollywood na Florydzie. Musiało ono trwać maksymalnie pięć minut i przebiegać mniej więcej tak:

– Co kojarzy się z muzyką rockową? spytali inwestorzy,

– gitara – odparł jeden z projektantów.

– zbudujmy więc hotel w kształcie gitary. Dziękuję, koniec spotkania.

Hotel, kasyno i sala koncertowa

Wielka gitara będzie nie tylko rzucać się w oczy ze względu na swój oryginalny wygląd. Ma przyciągać turystów także swoim wnętrzem. W środku poza pokojami hotelowymi w wysokim standardzie inwestor zaplanował aż 30 barów i restauracji, ogromne kasyno, w którym znajdzie się ponad 3000 maszyn do gry, 193 stoły i 46 pokoi do turniejowej gry w pokera, oraz... salę koncertową. Wszystko to zwieńczy, otaczający budynek system basenów, który ma przypominać lagunę. Całość zajmie ponad 4 hektary.

Ile kosztował projekt? Szacuje się, że inwestor musiał włożyć w realizację tego kompleksu nawet 1,5 mld dolarów. Pierwsze rezerwacje będzie można składać już 24 lipca tego roku.

