Szef Huawei: Amerykańskie sankcje to najlepsze, co mogło nas spotkać

– Nasza determinacja do walki się zwiększyła. To będzie nas najlepszy czas – mówił w wywiadzie z CCTV prezes Huawei Ren Zhengfei. Przyznał także, że amerykańskie sankcje skierowane w bezpośrednio w jego firmę, ale także w całą chińską gospodarkę, jest najlepszym, co mogło Huawei spotkać.

Kampania antyamerykańska

Wypowiedzi prezesa koncernu technologicznego wpisują się w zaostrzającą się w chińskich mediach kampanię antyamerykańską. Władze Państwa Środka emitują od kilku dni atakujące USA filmy reżimowe, a także wywiady z takimi osobami, jak prezes Huawei, czyli koncernu, który był drugą, po Apple firmą dostarczającą urządzenia telekomunikacyjne na amerykańskim rynku.

Huawei na czarnej liście

Technologiczny gigant z Chin decyzją Donalda Trumpa został wpisany na czarną listę. Na mocy rozporządzenia amerykańskie firmy nie będą mogły korzystać ze sprzętu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Jak twierdzą eksperci, jest to dokument skierowany bezpośrednio w firmę Huawei, która miała szpiegować na rzecz chińskiego rządu.

W tym samym czasie departament handlu umieścił Huawei Technologies i 70 związanych z nim firm na liście podmiotów, które potrzebują zgody rządu Stanów Zjednoczonych na zakup amerykańskich komponentów i technologii.