Resort infrastruktury ureguluje e-hulajnogi. Będą jak samochody?

Ministerstwo Infrastruktury niebawem może przedstawić rozwiązania regulujące problem coraz bardziej powszechnych, zalewających miasta e-hulajnóg. Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział, że projekt jest praktycznie gotowy.

– Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to będzie ten czas, kiedy będziemy starali się wpisać projekt ustawy do prac rządu – powiedział minister Andrzej Adamczyk cytowany przez Business Insider.

Gdzie jeździć hulajnogą elektryczną?

Co wybrać, gdy jedziemy e-hulajnogą? chodnik, drogę dla rowerów czy jezdnię? Na to pytanie nie potrafi obecnie odpowiedzieć ani resort infrastruktury, ani policja. Rodzi to szereg problemów, szczególnie gdy dojdzie do kolizji z pieszym, a takich przypadków w ostatnich tygodniach było już kilka. Policja uważa, że osoba przemieszczająca się na e-hulajnodze jest... pieszym.

W tej kwestii, w ostatnich dniach głos zabrała także minister przedsiębiorczości i technologii – Jadwiga Emilewicz. Uważa ona, że hulajnogi powinny jeździć po drogach dla rowerów. Ich użytkownicy powinni mieć też obowiązek noszenia kasku.

– Co do hulajnóg, to już kilka miesięcy temu odbyliśmy rozmowę z ministrem Adamczykiem, by jeszcze przed sezonem wiosennym spróbować zająć się tym problemem. – mówiła minister Emilewicz. Jak widać, zapowiedzi resortu przedsiębiorczości i technologii, nie przyniosły zakładanych efektów.

