Nowy przewoźnik na europejskim niebie. Polskie Enter Air zawiązało spółkę ze Szwajcarami

Na europejskim niebie pojawi się nowy przewoźnik. Nowa marka powstanie ze współpracy szwajcarskiego Germania Flug AG. z Enter Air. Polski przewoźnik czarterowy posiada 49 proc. udziałów w nowej linii lotniczej, która przyjmie nazwę Chair Airlines.

– Rozpoczęcie działalności Chair Airlines to efekt trwającego od kilku miesięcy rebrandingu. Na początku roku szwajcarska spółka linii Germania definitywnie zerwała wszelkie związki z niemiecką grupą i rozpoczęła poszukiwania nowego partnera, który pomoże im zbudować solidną szwajcarską markę. Zarówno w nazwie, jak i kolorystyce mamy teraz widoczne skojarzenia ze Szwajcarią, na czym zależało wszystkich udziałowcom, w tym także i nam. Będzie to zupełnie odrębna linia, z produktem dopasowanym do szwajcarskiego rynku i popytu – powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Chair Airlines rozpoczną działanie 1 lipca. Będzie to zakończenie wielomiesięcznego procesu transformacji spółki. Od pięciu lat firma prowadzi przewozy czarterowe na rynkach europejskich, w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Flota spółki składa się z trzech Airbusów A319.

List intencyjny

Pierwszym elementem porozumienia był list intencyjny, który podpisano w maju tego roku. Enter Air zapewnił w nim o chęci przejęcia 49 proc. udziałów za łączną kwotę 7,7 mln zł. Dzięki temu firma uzyskała dostęp do szwajcarskiego rynku lotniczego. „Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80 proc. akcji”. - czytamy w komunikacie.

– Wejście na rynki niemieckojęzyczne było jednym z naszych celów. Poszukiwaliśmy więc odpowiedniego podmiotu, który posiadałby koncesję, kontrakty z biurami podróży, sloty lotniskowe oraz profesjonalny zarząd. Szwajcarska spółka posiada to wszystko, daje nam dostęp do intratnego szwajcarskiego rynku przewozów turystycznych, a w przyszłości do innych rynków niemieckojęzycznych, na których nie jesteśmy jeszcze w pełni obecni. – mówił Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air w majowym komunikacie.

