Czy wdrożenie PPK jest wyzwaniem dla firmy?

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematem PPK jest portal MojePPK.pl. Oprócz informacji o tym, czym jest ten nowy system oszczędzania i jak będzie funkcjonował, znajdują się tam oferty instytucji finansowych, które mogą zarządzać PPK w firmach, a także narzędzie służące do symulacji wyników oszczędzania w ramach PPK.

Proces wdrożenia PPK w firmie będzie o tyle łatwiejszy, o ile lepiej się ona do niego przygotuje. A przygotowania warto zacząć jak najwcześniej, nie należy czekać na ostatnią chwilę. Przede wszystkim trzeba poinformować pracowników, a zwłaszcza dział kadr i dział finansów, z czym się to wdrożenie będzie wiązało i na czym będzie polegało. Poza tym dobrze, aby właściciel firmy, zarząd oraz pozostałe zatrudnione osoby ustaliły wspólnie swoje oczekiwania co do wprowadzenia PPK w organizacji.

Wdrożenie PPK to dla przedsiębiorstwa również pewne koszty. „Podstawowym kosztem PPK jest koszt płacowy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby przekazywać 1,5% składki za pracownika od całości wynagrodzenia, które podlega ozusowaniu […]. Pytaniem otwartym jest to, jak od strony technologicznej, informatycznej jesteśmy w ogóle przygotowani do obsługi takiego procesu i czy będą konieczne jakiekolwiek wydatki, np. na dostosowanie systemu w związku z potrzebą generowania nowych tabelek, raportów itd”. – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI.