Trzy paski to już nie tylko Adidas. Firma przegrała proces

Zdaniem Sądu Unii Europejskiej firma Adidas nie dowiodła, że charakterystyczne trzy równoległe paski są rozpoznawalne na terenie całej wspólnoty europejskiej. Znak nie jest jednoznacznie identyfikowany przez europejskich konsumentów wyłącznie z Adidasem.

Pięć lat procesów

Sprawa rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zarejestrował na prośbę Adidasa trzy równoległe paski jako znak towarowy dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. Adidas we wniosku zastrzegł, że znak towarowy to trzy równoległe paski o identycznej szerokości, które oddalone są od siebie w równej odległości. Wzór może się znajdować na odzieży, butach lub nakryciach głowy i przebiegać w dowolnym kierunku.

Dwa lata po zgłoszeniu wniosku, do EUIPO zgłosiła się belgijka firma Shoe Branding Europe BVBA, która wnioskowała o nieważnienie prawa do tego znaku towarowego. Urząd przychylił się do wniosku i stwierdził, że błędem było przyjęcie pierwotnego wniosku Adidasa. Niemiecki producent zwrócił się do Sądu Unii Europejskiej, ale jak się okazało, nie dowiódł, że znak towarowy stał się rozpoznawalny na terenie całej UE.

W związku z dzisiejszym wyrokiem trzy paski mogą być używane także przez inne firmy.