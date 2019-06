PGE Narodowy ma nowego partnera

Właścicielem i operatorem obiektów jest J.W. Construction Holding SA. Jego aparthotele Varsovia będą rekomendowane jako miejsca noclegowe dla uczestników konferencji i eventów odbywających się na stadionie. W Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego, największym nowoczesnym kompleksie konferencyjnym w Warszawie, organizowane są kongresy, konferencje, gale biznesowe, targi, pikniki, imprezy firmowe i inne wydarzenia.

Sponsorem głównym PGE Narodowego jest PGE Polska Grupa Energetyczna, sponsorem – Tyskie, wśród partnerów są między innymi New Balance, jako partner sportowy, Sodexo Polska, oficjalny dostawca usług cateringowych, Segafredo, dostawca kawy, Coca-Cola, dostawca napojów bezalkoholowych oraz Master Card jako partner technologiczny. Teraz dołączyły do tego grona Varsovia Apartamenty. Można je wynajmować na doby albo długoterminowo, lokale mają powierzchnię od 21 do 65 metrów kwadratowych i towarzyszą im usługi hotelowe, takie jak całodobowa recepcja, śniadania, serwis sprzątający etc. Varsovia Apartamenty są ulokowane w dwóch miejscach w Warszawie i skomunikowane z PGE Narodowym m.in. dzięki linii metra.

J.W. Construction jest jednym z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, od 18 lat obecnym również na rynku hotelarskim, między innymi jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy Zdroju i Hotelu Dana w Szczecinie.