Pokolenie Z: jakie jest i czego oczekuje

W pracy przede wszystkim mieć przyjemną atmosferę i móc się samorealizować, podczas robienia zakupów oszczędzać, na społeczności, których jest się członkiem, mieć realny wpływ – to tylko niektóre oczekiwania osób należących do pokolenia Z (zetek, postmillenialsów). Zobacz, co jeszcze wyróżnia tę generację.

Przyjazna atmosfera ważniejsza od pieniędzy Millenialsi, wchodząc na rynek pracy, liczyli zwłaszcza na stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. W przypadku zetek jest inaczej. Korzystna sytuacja makroekonomiczna powoduje, że o pracę nie jest trudno, więc postmillenialsi o zatrudnienie oraz zarobki martwić się nie muszą. Od pracodawcy oczekują głównie tego, że w firmie będą mogli się samorealizować i że będzie w niej miła atmosfera. „Na drugim miejscu jest dobry dojazd do pracy. Dopiero na trzecim pojawia się wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Artur Zabielski, dyrektor marketingu w Provident Polska. Istotne poczucie Dla osób z pokolenia Z bardzo ważne jest to, żeby mieć poczucie wpływu na różne rzeczy. Dotyczy to zarówno pracy, jak i życia prywatnego. Postmillenialsi lubią przykładowo, kiedy marka, której produkty kupują, z nimi współpracuje, bierze pod uwagę ich zdanie, nie pozostaje obojętna na ich głos. Nie chcą być wyłącznie odbiorcami tych produktów, ale – uczestnikami dialogu z tworzącą je marką. Pokolenie oszczędzających Ciekawe jest również podejście generacji Z do wydatków. Gdy postmillenialsi czegoś potrzebują, po prostu to nabywają, finansowanie jest na dalszym planie. Jednakże z drugiej strony zetki podczas robienia zakupów oszczędzają, członkowie starszych pokoleń, kiedy byli w ich obecnym wieku, tyle oszczędności nie mieli.