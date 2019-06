Jakie wyzwania czekają działy relacji inwestorskich

Bieżące warunki rynkowe raczej nie napawają działów relacji inwestorskich optymizmem. Dużymi problemami są spadek cen akcji oraz to, że niełatwo jest przyciągać na rynek nowych inwestorów i skłaniać ich do inwestowania w spółki. Inną istotną kwestią jest zmieniające się prawo, do którego trzeba się dostosowywać. Oczywiście regulacje prawne, choć czasami bywają kłopotliwe, mogą też być pomocne. Mowa np. o wprowadzeniu możliwości identyfikacji akcjonariuszy, dzięki której realizowanie działań przez działy relacji inwestorskich będzie o wiele prostsze.

W dużej mierze na działach relacji inwestorskich spoczywa również kwestia raportowania, które staje się coraz bardziej skomplikowane. Od 2021 r. spółki mają sporządzać swoje raporty zgodnie z jednolitym europejskim formatem elektronicznym (ESEF), w standardzie XBRL, który umożliwia ich czytanie przez maszyny. „Raport za rok 2020 […] będzie musiał być przygotowany w zupełnie nowym formacie informatycznym i przygotowanie go w tym formacie będzie wymagało dużego zaangażowania po stronie spółek. Jednak z drugiej strony raporty, które będą publikowane w tym formacie, ułatwią analizę informacji, ułatwią ich segregowanie. Zakładam, że powstaną zupełnie nowe algorytmy dla inwestorów indywidualnych, które oni sami będą mogli sobie projektować i na których podstawie będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.