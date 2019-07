British Airways zapłacą rekordową karę? 230 mln dolarów za wyciek danych pasażerów

Linie Lotnicze British Airways mogą zostać obciążone rekordową karą. Z powodu nieprawidłowości na stronie internetowej przewoźnika, do sieci trafiły dane nawet 500 tys. klientów. Przedstawiciele brytyjskiego Information Commissioner's Office, czyli organizacji zajmującej się kwestią ochrony danych osobowych, twierdzą, że do ataku hakerów, w wyniku którego wykradziono dane, doszło przez niewystarczające zabezpieczenia na stronie internetowej firmy. Strona pozwalała na przekierowywanie klientów na domeny, które stworzone były do przechwytywania danych. Proces ten mógł trwać od czerwca 2018 roku. Regulator uważa, że firma będzie musiała się prawdopodobnie zmierzyć z rekordową kwotą odszkodowania.

Wykradziono dane klientów

Dzięki nieszczelnym zabezpieczeniom na stronie British Airways złodzieje wykradli takie informacje, jak dane niezbędne do logowania w systemie, numery kart płatniczych i szczegółowe informacje dotyczące historii rezerwacji. Linie lotnicze zgłosiły problem dopiero we wrześniu 2018 roku. Klienci byli więc narażeni na działania cyberprzestępców przez około cztery miesiące.

Sugerowana kara, którą będą musiały zapłacić linie lotnice wynosi 183,4 mln funtów, czyli 230 mln dolarów. Jak oblicza CNN, jest to tylko 1,5 proc. rocznych dochodów British Airways. Właściciel linii lotniczych zapowiada, że będzie się bronił przed zarzutami wytoczonymi przez regulatora.

– Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani zaistniałą sytuacją. Błyskawicznie zareagowaliśmy na informacje o możliwości kradzieży danych naszych klientów – powiedział dla CNN, Alex Cruz, prezes British Airways.

British Airways podlegają pod unijne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z prawem, każda firma, która złamie zapisy tych regulacji, może zostać obciążona karą w wysokości do 4 proc. rocznych przychodów.

