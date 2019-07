Canal+ planuje duże zwolnienia. Sieć nie wytrzymuje konkurencji z serwisami VOD

Jak informuje agencja Reutera i francuskie media, należący do koncernu Vivendi Canal+, wysłał do przedstawicieli związków zawodowych maila, w którym zaprasza ich na spotkaniu, które odbędzie się 9 lipca. Na specjalnie zwołanym spotkaniu firma chce konsultować ze związkami projekt restrukturyzacji firmy. Jak dowiedziała się agencja, Canal+, w ramach restrukturyzacji chce zredukować zatrudnienie z 2800 do 2300 osób. 500 osób miałoby zostać zwolnionych ze stanowisk redakcyjnych, dystrybucji, produkcji i administracji.

Konkurencja z serwisami VOD

Jak donoszą francuskie media, przyczyną redukcji etatów mają być niewystarczająco dobre wyniki platformy Canal Series, czyli serwisu VOD, którym Canal+ chciał rywalizować z takimi usługami jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime. Mimo globalnego wzrostu liczby abonanetów, wyniki finansowe grupy w I kwartale 2019 spadły z 1,29 mld euro w 2018 do 1,25 mld euro. Dziennik „Le Figaro” informuje, że na rynku francuskim ilość abonentów Netflixa przewyższa już klientów Canal+.

Canal+ Polska nie komentuje informacji

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie także polski oddział Canal+. Jak informuje Piotr Kaniowski, informacje opierają się na anonimowym źródle. Takich doniesień firma nie zamierza komentować.

– Pojawiające się w zagranicznych mediach informacje dotyczące planowanego zwolnienia 500 osób w ramach CANAL+ we Francji są oparte na anonimowych źródłach, a takich nie komentujemy. – mówi Piotr Kaniowski, kierownik ds. PR korporacyjnego, technologii i ofert z działu Komunikacji i PR Canal+ Polska.