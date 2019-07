Ryanair przestanie latać na niektóre lotniska. Wszystko przez kryzys z Boeingami 737 Max

Największa w Europie tania linia lotnicza zapowiada ograniczenie kursów na niektóre lotniska. Władze Ryanaira prowadzą rozmowy z zakontraktowanymi lotniskami i analizują ruch pasażerski. Ma to na celu wybranie destynacji, do których firma zawiesi loty. Jak informują władze przewoźnika, powodem ograniczenia ilości kursów jest niewystarczająca flota, spowodowana uziemieniem Boeingów 737 Max.

Za mało samolotów

Ze względu na trwający proces ponownej certyfikacji maszyn, które uczestniczyły w tragicznych wypadkach w Indonezji i Etiopii, Ryanairowi brakuje samolotów do obsługi wszystkich lotów. Wynika to z faktu, że przewoźnik planował długoterminowy rozkład lotów z uwzględnieniem 58 Boeingów 737, które miały zostać dostarczone do lata 2020 roku. Tymczasem nie może korzystać żadnego z nich, a data ponownego przywrócenia do lotów, nie jest jeszcze znana. Co chwilę pojawiają się bowiem kolejne doniesienia o nieprawidłowościach w konstrukcji lub jej oprogramowaniu.

Przyczyna dwóch katastrof

Jak wykazały badania katastrof dwóch Boeingów 737 Max 8, do których doszło w Etiopii i Indonezji, przyczyną wypadków były błędy w systemie Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Informację potwierdziły władze Boeinga, a zaraz po tym rozpoczęły prace nad aktualizacją oprogramowania.

Dennis Muilenburg, prezes Boeinga przyznał, że za dwie katastrofy, w których zginęło 346 osób, odpowiedzialne były błędy w poprzedniej wersji oprogramowania MCAS. Piloci testowi zakończyli w kwietniu 120 lotów testowych z nową wersją oprogramowania. Jak powiedział Muilenburg, podczas 203 godzin w powietrzu, piloci upewnili się, że nowe oprogramowanie jest wolne od błędów i samoloty modeli 737 MAX 8 są bezpieczne.

