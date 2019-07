IKEA wycofuje się z USA. Jedyna fabryka zostanie zamknięta

IKEA zamknie swoją jedyną fabrykę w USA. Szwedzka sieć argumentuje swoją decyzję utratą konkurencyjności, która wynika ze zbyt wysokich cen surowców. Zakład w Danville w stanie Wirginia działa od 2008 roku i zatrudnia około 300 osób. W fabryce produkowane są elementy drewniane takie jak półki czy niewielkie meble.

„Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poprawić i utrzymać konkurencyjność tego zakładu, ale niestety już nie jest to możliwe”, powiedział kierownik zakładu Bert Eades.

Drogie surowce

Fabryka w Danville będzie działać do końca grudnia 2019 roku. Nie wiadomo jeszcze, skąd od 2020 roku zaopatrywany będzie rynek amerykański. IKEA działa w dziewięciu krajach i zatrudnia łącznie ponad 20 tys. osób. Największa część produkcji w Europie prowadzona jest w Szwecji, Polsce i Rosji.

IKEA twierdzi, że surowce, które niezbędne są do produkcji prowadzonej w USA, stały się zdecydowanie za drogie. Ich ceny są nieporównywalne z cenami europejskimi. Jest to efekt nowych ceł, które prezydent Trump nałożył na towary sprowadzane z Chin. Szwedzki producent importował z Państwa Środka, między innymi, płyty wiórowe. Podczas wizyty senatora Tima Kaine'a, która odbyła się w kwietniu 2018 roku, kierownicy zakładu twierdzili, że na razie dają sobie radę, ale ze względu na to, że importują duże ilości materiałów, są zaniepokojeni tym, co przyniesie przyszłość. Było to przed wprowadzeniem dodatkowych obciążeń dla handlujących z Chinami.