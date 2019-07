David Beckham startuje z nowym biznesem. Pozazdrościł Hollywood

David Beckham za czasów swojej kariery sportowej był jednym z najlepszych pomocników na świecie. Sławę i rozpoznawalność zyskał dzięki swoim dośrodkowaniom, technice i rzutom wolnym, które wykonywał z niezwykłą precyzją. Anglik kojarzy się również z tym, że jako jeden z pierwszych piłkarzy na świecie zaczął dbać o swój wizerunek i budowanie marki. Współpracował z firmami odzieżowymi, producentami perfum i zegarków. W końcowym etapie swojej kariery był już bardziej biznesmenem niż sportowcem.

Studio filmowe

Studio 99 to nowy projekt Davida Beckhama. Piłkarz, model i biznesmen postanowił spróbować swoich sił w produkcji filmów, seriali i reklam. Firma będzie się także zajmowała produkcją i obsługą formatów reklamowych dla agencji kreatywnych i partnerów biznesowych.

Studio pracuje już nad pierwszymi projektami. Jednym z nich ma być film dokumentalny o historii sportu, w którym wystąpi także David Beckham. Założyciel pojawi się również w produkcjach opowiadających o podróżach i modzie.

Być jak inne gwiazdy sportu

Beckham postanowił zainwestować w rynek, na którym obecne są już inne gwiazdy sportu. Swoje medialne biznesy posiadają, chociażby supergwiazda NBA LeBron James, Stephen Curry, zawodnik ligi NFL Russell Wilson, czy baseballista drużyny New York Yankees – Derek Jeter.

Studio 99 podpisało umowę o współpracy z Uninterrupted firmą medialną LeBrona James'a. Umowa dotyczy współpracy przy tworzeniu filmu dokumentalnego, który przedstawi historię powstawania zespołu Inter Miami, czyli zespołu piłkarskiego założonego przez Davida Beckhama, który w 2020 roku zadebiutuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w USA – Major League Soccer. Częścią projektu jest stworzenie stadionu wraz z otaczającą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na obszarze 23 hektarów. Stadion ma pomieścić 25 tys. widzów. W okolicy powstaną także park, hotel, sklepy, 11 boisk treningowych o różnych rozmiarach, 4 boiska do baseballa, korty tenisowe, jezioro oraz udogodnienia dla sportowców i mieszkańców miasta. Założeniem kompleksu jest bowiem to, że będzie on miejscem publicznym, otwartym dla wszystkich.