Comarch otwiera filię "na ostatnim zamieszkałym kontynencie, na którym firma nie miała oddziału"

„Aktywność promocyjna i sprzedażowa australijskiej spółki Comarch będzie koncentrować się na rozwiązaniach skierowanych do branży sprzedaży detalicznej, telekomunikacji oraz finansów i bankowości. Dodatkowo firma będzie rozwijać ofertę usług hostingowych dla obecnych i przyszłych klientów w Australii” – czytamy w komunikacie.

Jedna z najbogatszych gospodarek świata

– Otwarcie biura w Australii było naturalnym krokiem w rozwoju globalnej działalności biznesowej Comarch. To był ostatni, zamieszkały kontynent, gdzie firma nie miała oddziału. Realizowaliśmy już projekty, prowadziliśmy negocjacje z kolejnymi firmami oraz szukaliśmy nowym klientów. Teraz będziemy działać na zwiększonych obrotach. Mimo że Australia to kraj z niewielką populacją liczącą 25 mln mieszkańców, to nadal jest to jedna z najbogatszych gospodarek na świecie, z bardzo dobrze rozwiniętą technologią i jednym z najwyższych standardów życia. Prężnie działa tu sektor górnictwa, usług i handlu detalicznego, a więc jest przestrzeń dla systemów informatycznych Comarch – powiedział managing director Comarch w Australii Jarosław Włudyka.

Zespół Comarch w Australii będzie składał się ze sprzedawców, konsultantów, analityków oraz kierowników projektu specjalizujących się w systemach informatycznych dla dostawców usług telekomunikacyjnych, rozwiązaniach lojalnościowych i produktach wspomagających zarządzanie relacjami z klientami (CRM), a także usługach outsourcingowych, infrastrukturze IT i usługach Data Center. Ponadto Comarch będzie skupiał się na rozwoju i sprzedaży systemów informatycznych dla instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych.

Comarch prowadzi działalność biznesową w Australii od 2017 roku i realizuje m.in. projekt dla australijskiego operatora zakładów wzajemnych i gier. W ramach umowy dostarczy platformę do zarządzania relacjami z klientami oraz wsparcia działań marketingowych od strony informatycznej, zbudowaną w oparciu o system Comarch Loyalty Management. Podobne wdrożenie jest realizowane dla globalnego koncernu paliwowego, który jest właścicielem sieci stacji benzynowych w Australii. Przychody ze sprzedaży systemów i usług za 2018 roku w Australii przekroczyły 7,6 mln zł, a w tym roku wartość kontraktów szacowana jest na ponad 9 mln zł, podano także.

