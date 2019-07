Poczta Polska chce być bardziej ekologiczna. Testuje nowe pojazdy do swojej floty

Zakres wspólnych przedsięwzięć obejmuje zagadnienia związane z organizacją transportu i infrastrukturą samochodów zasilanych gazem CNG i LNG. RGIB wybierze właściwy instytut, który będzie prowadził projekt specjalnie opracowany na potrzeby Poczty Polskiej. Porozumienie przewiduje, że na realizację takiego zadania RGIB wraz z Pocztą uzyskają finansowanie, między innymi ze środków pomocowych, poinformowano.

– Pojawienie się pojazdów elektrycznych wśród pojazdów floty Poczty Polskiej zostanie poprzedzone badaniami terenowymi, testami eksploatacyjnymi i analizami nie tylko samych pojazdów, ale również niezbędnej infrastruktury związanej z ładowaniem oraz serwisowaniem aut. Jesteśmy największą polską firmą logistyczną, nasi pracownicy każdego dnia pokonują setki tysięcy kilometrów. Dlatego konsekwentnie od wielu miesięcy realizujemy program 'Elektromobilność', który w wymiarze ekologiczno-społecznym zapewni poprawę jakości powietrza, a firmie pozwoli na oszczędności. Będąc jednym z liderów rynku usług logistycznych, stawiamy na nowoczesne rozwiązania, które wpisują się w strategię Poczty Polskiej – powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. logistyki Paweł Przychodzeń.

Testy wdrożeniowe i terenowe

Część badawczą przeprowadzi instytut wybrany przez RGIB, natomiast testy wdrożeniowe i terenowe oraz testy eksploatacyjne pojazdów zostaną przeprowadzone przez Pocztę Polską, dodano.

– Porozumienie pomiędzy Pocztą Polską a RGIB ułatwi współpracę z instytutami badawczymi w przygotowaniu, opracowaniu i wdrażaniu takich rozwiązań do praktyki. Dotyczyć to będzie w szczególności nowoczesnych rodzajów pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi i infrastruktury niezbędnej do takiego transportu, nowoczesnej logistyki i innych rozwiązań – dodał przewodniczący RGIB, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski.

Zasilanie paliwami alternatywnymi (energia elektryczna, CNG i LNG) samochodów dostawczych i ciężarowych o większej ładowności jest szczególnie ważne dla Poczty Polskiej z uwagi na niskie koszty eksploatacyjne i łatwość obsługi. Dzięki wprowadzeniu nowatorskich technologii pojazdy takie posiadają wszystkie zalety samochodów zasilanych olejem napędowym i gwarantują równocześnie znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i cichszą jazdę. W przypadku tego paliwa infrastruktura do tankowania i serwisu są bardzo istotne pod względem opłacalności użytkowania takich pojazdów i dlatego muszą być uwzględnione w analizach warunków przyszłej eksploatacji, czytamy dalej.

Testy trwają

Pocztowcy przeprowadzają obecnie testy ciągnika siodłowego Scania, zasilanego gazem LNG oraz testy ekologicznego ciągnika siodłowego Iveco Stralis Natural Power. Działania te mają na celu sprawdzenie możliwości użytkowania pojazdów niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych w codziennej eksploatacji we flocie narodowego operatora pocztowego.

Poczta Polska od ponad roku przeprowadza największe w Polsce testy aut zasilanych paliwami alternatywnymi. W ubiegłym roku testowano pojazdy elektryczne do 3,5 t o ładowności do 800 kg. Jesienią do pocztowej floty dołączy kilkadziesiąt aut tego typu. W tym roku przetestowano elektryczne auta dostawcze o ładowności pow. 800 kg.