Apple przejmie część Intela. Firmy dogadały się na miliard dolarów

Apple kupi większość fabryki Intela, która zajmuje się produkcją modemów do smartfonów. Firmy technologiczne podpisały już porozumienie i ogłosiły, że kwota transakcji to miliard dolarów. W ramach umowy Apple przejmie fabrykę wraz z technologią, maszynami oraz ponad 2200 pracownikami. Firmy podały także, że transakcja ma zostać sfinalizowana do końca roku.

Część zostanie w rękach Intela

Intel poinformował jednak, że część struktury odpowiedzialnej ja produkcję modemów pozostanie w jego rękach. Ma to zapewnić dalszą dostawę modułów do komputerów stacjonarnych, urządzeń z kategorii „Internet Rzeczy”, pojazdów autonomicznych i wszystkich urządzeń, które nie są smartfonami.

Dokonane przejęcie daje Applowi możliwość rozwijania urządzeń dostosowanych do sieci 5G na własną rękę. Gigant technologiczny nie będzie musiał polegać na dostawach kluczowych części od zewnętrznych dostawców. Do tej pory firma Tima Cooka uzależniona była od dostaw od Qualcommu. Przejęcie jednostki odpowiedzialnej za produkcję modemów otwiera więc przed Apple duże możliwości rozwoju oraz potencjalnego zarobku. Pozwoli to na tworzenie modemów lepiej przystosowanych do konstrukcji telefonów, da również możliwość rozwijania technologii w takim tempie, w jakim firmie będzie to odpowiadało.

Czytaj także:

Technologiczne giganty na celowniku Departamentu Sprawiedliwości. Chodzi o nieuczciwą konkurencję