USA nakładają sankcje, a Huawei rośnie o ponad 23 proc. Firma podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze

Huawei zaskoczył wynikami finansowymi za I półrocze 2019 roku. Zaostrzenie amerykańskich przepisów albo nie miało jeszcze wpływu na przychody firmy, ale chiński gigant technologiczny znalazł sposób na zagospodarowanie dziury budżetowej, która powstała przez rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa.

„Według prezesa Huawei, Liang Hua, firma działa sprawnie, a jej organizacja jest tak samo dobra, jak zawsze. Dzięki skutecznemu zarządzaniu i doskonałym wynikom we wszystkich wskaźnikach finansowych działalność Huawei w pierwszej połowie 2019 roku utrzymała się na wysokim poziomie”. – czytamy w komunikacie firmy.

– Biorąc pod uwagę wskaźniki, które osiągnęliśmy w pierwszej połowie roku, nadal obserwujemy wzrost nawet po tym, jak zostaliśmy dodani do „Entity List”. Nie oznacza to, że nie mamy przed sobą żadnych trudności. Mamy i mogą one wpłynąć na tempo naszego wzrostu w najbliższym okresie czasu – powiedział Liang Hua, Prezes Huawei.

Stały wzrost produkcji

Huawei twierdzi, że mimo ostatnich perturbacji politycznych, jego produkcja i sprzedaż ciągle rosną.

„Grupa biznesowa Huawei odpowiedzialna za infrastrukturę dla operatorów telekomunikacyjnych, w pierwszej połowie 2019 roku osiągnęła przychody o wartości 146,5 miliardów jenów (ok. 58,3 mld dolarów), przy stałym wzroście produkcji i sprzedaży sprzętu do obsługi sieci bezprzewodowych, transmisji optycznej, transmisji danych, IT i innych produktów. Do tej pory Huawei podpisał 50 umów handlowych na wdrożenie technologii 5G i wysłał 150 tys. stacji bazowych na rynki całego świata”. – czytamy w komunikacie.

Nadal królują urządzenia mobilne

Pierwsze półrocze stało pod znakiem sprzedaży. Chiński producent elektroniki chwali się, że sprzedał aż 118 milionów smartfonów. Dodatkowo firma rozwija się w sektorze wearables, czyli urządzeń, które klienci noszą przy sobie na co dzień, takich jak np. inteligentne zegarki.

„Consumer Business Group odpowiedzialna za konsumenckie produkty Huawei w I połowie 2019 roku osiągnęła 220,8 miliardów jenów przychodu ze sprzedaży. W tym samym okresie firma dostarczyła na światowe rynki 118 mln smartfonów (łącznie z urządzeniami marki Honor), co oznacza 24 proc. wzrost rok do roku. Koncern odnotował również duży wzrost w dostawach tabletów, komputerów i urządzeń wearables (czyli np. smartwatche). Huawei zaczyna skalować swój ekosystem produktów, aby można było bardziej bezproblemowo i inteligentnie korzystać z oferowanych urządzeń. Do tej pory ekosystem Huawei Mobile Services ma już ponad 500 milionów użytkowników i 800 tys. zarejestrowanych programistów na całym świecie”. – podaje Huawei.

Alternatywa dla smarftonów

Segmentem, w którym Huawei staje się coraz silniejszy, jest branża ICT. Firma oferuje rozwiązania w takich kategoriach jak chmura, sztuczna inteligencja, sieci kampusowe, centra danych, Internet Rzeczy i inteligentne platformy obliczeniowe. Tylko w tej kategorii konto firmy zostało zasilone w pierwszym półroczu o 31,6 mld jenów.