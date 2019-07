„Porty Lotnicze” zwolnią niemal wszystkich pracowników. Następnie znów ich zatrudnią

Redakcja „Business Insider Polska” dotarła do dokumentu, który Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przesłało do Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika z niego, że PPL ma zamiar zwolnić 1574 z 1714 osób pracujących w przedsiębiorstwie. Wszystko przez rozwiązanie układu zbiorowego pracy z 2014 roku. Od października 2019 roku obowiązywać ma nowy system wynagrodzeń i premiowania pracowników. Firma prawdopodobnie ponownie zatrudni większość zwolnionych pracowników. Uczyni to już jednak na nowych zasadach.

Wręczanie wypowiedzeń

Firma wręczy wypowiedzenia 1574 osobom, co stanowi 92 proc. wszystkich zatrudnionych w PPL. Wręczanie wypowiedzeń ma zakończyć się do połowy sierpnia. Proces ponownego zatrudniania na nowych warunkach ma trwać do końca września 2019 roku. Jak dowiedział się „Business Insider”, PPL ma zamiar skorzystać z mechanizmu „wypowiedzenia zmieniającego” z możliwością zawarcia porozumienia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 par. 3 Kodeksu pracy.

