Trudny kwartał Samsunga. Zysk netto spadł o ponad połowę. Jeden z działów firmy w dużych tarapatach

Samsung Electronics podał wyniki finansowe za II kwartał 2019 roku. Okazuje się, że firma zanotowała zysk netto niższy o 54 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. Wyniósł on 5,06 bln wonów, czyli około 4,3 mld dolarów. Zysk operacyjny oceniono na 6,6 bln wonów (ok. 5,6 mld dolarów). Spekuluje się, że winne mogą być wojny handlowe, które panują obecnie w Azji. Poza napięciami na linii Seul-Tokio, wpływ mogą mieć także przepychanki między USA a Chinami.

Najlepiej zarabiający dział ma problemy

Samsung od dłuższego czasu najlepiej zarabia na sprzedaży półprzewodników. Zaopatrują się u niego największe firmy technologiczne. Jednym z klientów była, chociażby firma Apple. Za dużo gorsze wyniki finansowe Samsunga odpowiada między innymi dużo gorsza kondycja działu odpowiedzialnego za tę część produkcji. Zysk operacyjny działu wyniósł 3,4 mln wonów, co jest wynikiem aż o 71 proc. gorszym od analogicznego wyniku z zeszłego roku. To kontynuacją trendu, który widoczny był już w I kwartale roku. Wtedy dział odnotował spadek zysków o 60 proc.

Obiecujący trzeci kwartał

Firma zapowiada, że z optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość. W trzecim kwartale Samsung ma zamiar wypuścić na rynek nowe produkty. Najgłośniejszą premierą będzie rozpoczęcie sprzedaży pierwszego telefonu za składanym ekranem. Samsung Galaxy Fold po dużych problemach w końcowych etapach produkcji, gotowy jest na premierę. Telefon miał znaczące wady w elementach, które miały być jego wyróżnikiem. Producent twierdzi jednak, że uporał się już z problemami i telefon jest gotowy na premierę.

Czytaj także:

Składany smartfon Samsunga gotowy. Naprawianie błędów zakończone po dwóch miesiącach