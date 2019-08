Pokolenie Z na rynku pracy. Czy firmy są przygotowane?

Nowi na rynku pracy

Na rynek pracy wkracza nowe pokolenie. Osoby te żyją zupełnie inaczej niż ich ojcowie i matki. Mają też inne oczekiwania w stosunku do pracy. Pracodawcy muszą wiedzieć, jak przyciągać i zatrzymywać u siebie młodych ludzi, a także w jaki sposób przygotowywać ich do wykonywania obowiązków.

Pracownicy mają obawy

Kolejna kwestia to automatyzacja i robotyzacja. Dla firm kłopotliwe jest to, że wielu pracowników, zwłaszcza zatrudnionych w przemyśle, zaczyna się obawiać, że w przyszłości zastąpią ich maszyny. Jak zauważa w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Krzysztof Ducal, director of sales w Dell Technologies: „Wydaje się, że to jest nieuchronne. Jest mnóstwo statystyk, które pokazują, ile zawodów zginie w najbliższym czasie czy będzie niepotrzebnych. Ale ludzie nadal będą potrzebni”. Ważne, żeby przygotować tych zagrożonych pracowników na nadchodzące zmiany, tak aby mogli się oni do nich jak najlepiej przystosować.

Poważne zagrożenie

Trzecie istotne wyzwanie dotyczy bezpieczeństwa informatycznego. Ataki hakerskie zdarzają się coraz częściej, a wśród ofiar cyberprzestępców nie brakuje firm. O tym, że taki udany atak jest dla przedsiębiorstwa wielkim niebezpieczeństwem, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Istotne jest to, aby firmy potrafiły skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom.