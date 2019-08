Kobiety mają w życiu trudniej? Jak sobie radzą z łączeniem obowiązków

Jedna kobieta, wiele ról

„Kobiety w naszym społeczeństwie nie tylko zarabiają pieniądze […], ale mają też role matek, opiekunek, organizatorek czasu własnych dzieci, zaopatrzeniowców lodówek i osób przygotowujących posiłki. Więc zadań w rękach kobiet jest bardzo, bardzo wiele. I dajemy radę! Jesteśmy w stanie właściwie wszystkim tym zadaniom sprostać” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Anna Kieljan, manager ds. ekspansji i franczyzy ODIDO w MAKRO Polska.

Dobra organizacja czasu kluczem do sukcesu

Niekiedy pojawiają się jednak trudności. Czas nie jest z gumy, w związku z tym nie zawsze wszystkim wyzwaniom udaje się podołać w takim stopniu, w jakim by się chciało. U kobiet – które często mają tendencję do perfekcjonizmu – może to powodować frustrację. Dlatego też „przede wszystkim warto postawić na dobrą organizację swojego czasu pracy, popatrzeć na swoje życie bardzo holistycznie i wyznaczyć sobie w nim pewne priorytety oraz pewne cele, które będą definiowały nam poszczególne role” – radzi Dominika Maciołek, trener biznesu z firmy Maciołek & Wspólnicy. Poza tym nie wolno bać się prosić o pomoc – swoimi obowiązkami należy dzielić się np. z członkami rodziny czy współpracownikami, tak aby móc znaleźć czas także dla siebie.

Własne potrzeby priorytetem

Problemem niektórych kobiet jest również to, że za bardzo poświęcają się dla innych, a zapominają o sobie. Jak stwierdza Iwona Firmanty, psycholog biznesu w projekcie Sukces Kobiety Biznesu, trener biznesu i psycholog z firmy szkoleniowej Human Skills: „Mamy być spójne same ze sobą […]. Minimum raz w tygodniu róbmy sobie jego przegląd – sprawdzajmy, czy w danym tygodniu zrealizowałyśmy wszystko to, czego potrzebujemy […]. Mamy być najpierw najlepsze same dla siebie, mamy być najpierw zakochane same w sobie”.

Nie bądź jak chomik w kołowrotku

Niestety nawet mimo dobrego zarządzania czasem i ustalenia sobie priorytetów mogą pojawić się kłopoty z motywacją. Aby przeciwdziałać wypaleniu, dobrze jest dbać o swój rozwój osobisty. „Bez rozwoju osobistego będziemy wchodzić w dużą rutynę. Trochę jak taki chomik w kołowrotku będziemy odtwarzać każdy dzień. Porównuję to z Dniem świstaka. Natomiast rozwój osobisty powoduje, że czasem się zatrzymujemy i zadajemy sobie pytanie, czego tak naprawdę chcemy, czego tak naprawdę nie chcemy, co jest ważne, co możemy zrobić, żeby nasze życie miało lepsze standardy, co możemy zrobić, żeby się rozwijać” – zauważa Klaudia Pingot, trener rozwoju osobistego i coach, prowadząca blog SpecBabka. Osoby, które chcą się doskonalić, mają wiele możliwości. Można np. brać udział w szkoleniach, pracować z coachem, słuchać wykładów, korzystać z poradników znalezionych w internecie, czytać książki. Istotne jest to, żeby czerpać z tego inspirację do swoich działań.