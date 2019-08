Czy obecność prezesa w social mediach zwiększa wiarygodność firmy?

Wiarygodny jak prezes w mediach społecznościowych?

Informacje umieszczane przez prezesa w mediach społecznościowych mogą być interesujące dla wielu osób. Mowa m.in. o partnerach biznesowych, pracownikach firmy, kandydatach do pracy, jak również – oczywiście – klientach. Co ważne, szef, który zdecyduje się na aktywność w social mediach, musi starać się być jak najbardziej autentyczny i naturalny. Zwiększa to jego wiarygodność, a co za tym idzie – wiarygodność organizacji.

Firma okiem prezesa

Treści publikowane przez prezesa na jego profilach społecznościowych powinny rzecz jasna – przynajmniej w pewnym stopniu – dotyczyć jego samego i firmy, którą kieruje. Warto informować obserwujących, co się w niej dzieje, jakie są jej plany na przyszłość etc. Jak to robić? To już decyzja samego szefa. Możliwości są różne. Trzeba tylko wiedzieć, co się ma do przekazania i komu chce się to przekazać.

Prezes celebryta?

Pojawia się też pytanie, co z życiem prywatnym: czy o nim także informować w mediach społecznościowych? „Myślę, że to zależy głównie od prezesa, od tego, jak on się z tym czuje, i świadomości, jakie ryzyko podejmuje, pokazując swoje życie prywatne […]. Nie jest tak, że jeżeli nie będę pokazywał życia prywatnego, to będę nudny i nikt nie będzie chciał mnie oglądać” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Angelika Chimkowska, strateg social sellingu i silnych marek.