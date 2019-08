PKO BP z najlepszym wynikiem w historii. Zysk netto wyniósł 1,22 mld zł

PKO Bank Polski osiągnął w II kwartale 2019 roku zysk netto wynoszący 1,22 mld złotych. To najwyższy wynik w całej historii banku. „Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła 329 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po drugim kwartale wyniosła ona 10,7 proc. i w szybkim tempie zbliża się do przewidywanego na koniec 2019 r. poziomu 11 proc. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Pomimo tego wciąż poprawia wskaźniki efektywnościowe. Na czwarty kwartał planuje też aktualizację finansowych celów strategicznych”. – czytamy w oficjalnym komunikacie banku.

– Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, a wraz z nią rosną zyski PKO Banku Polskiego. W drugim kwartale grupa kapitałowa banku osiągnęła najwyższy w całej swojej historii wynik finansowy. Wyniósł on 1,22 mld zł, był o 30 proc. wyższy niż przed rokiem i ponownie zdecydowanie najlepszy w całym polskim sektorze bankowym. Tak dobry wynik to zasługa sprawnie prowadzonych działań biznesowych, które dodatkowo wspierane są efektami transformacji technologicznej, jaką przechodzi bank. Dzięki temu wypracowany zysk jest nie tylko rekordowy, ale przede wszystkim jest on powtarzalny – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

O niemal jedną trzecią lepiej niż przed rokiem

Zysk w wysokości 1,22 mld zł to wynik o ponad 30 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie z wynikami z pierwszego kwartału, bank wykazał zysk netto na poziomie ponad 2 mld złotych. To najlepsze pierwsze półrocze wśród wszystkich banków obecnych na polskim rynku.