NBP: W cztery lata liczba Ukraińców pracujących w Polsce może się zmniejszyć o 25 proc.

Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polski oszacował, jak na polski rynek pracy wpłynie otwarcie niemieckiego rynku pracy w 2020 roku. Zdaniem analityków banku centralnego, w najbardziej pesymistycznej wersji, Polskę opuści nawet 25 proc. obecnie pracujących obywateli Ukrainy.

„Szacujemy, że o 20-25 proc. w perspektywie najbliższych czterech lat. Przy czym jest to raczej maksymalna wartość, a zapewne wyjedzie ich mniej. Ostatecznie skala odpływu ukraińskich pracowników z Polski do Niemiec będzie głównie zależała od kondycji niemieckiej gospodarki, jak również kształtu przepisów wykonawczych do czerwcowej ustawy wprowadzającej w Niemczech nowe zasady zatrudniania kwalifikowanych pracowników spoza Unii” – odpowiedział dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP na pytanie serwisu ObserwatorFinansowy.pl „o ile może zmniejszyć się liczba Ukraińców pracujących w Polsce po otwarciu niemieckiego rynku pracy w 2020 r”.

Nie należy spodziewać się problemów

Dodał, że problemu wcale być nie musi, bo imigracja tych Ukraińców, którzy już w Polsce są, przyjmuje charakter bardziej osiedleńczy, coraz częściej sprowadzają oni tu rodziny, coraz częściej płacą składki na ZUS i okazuje się, że i popyt na pracowników ostatnio nieco słabnie.

„Niemcy od przyszłego roku otworzą rynek pracy dla pracowników spoza UE z różnych krajów. W niemieckiej ocenie skutków regulacji samej ustawy znajduje się liczba nieco ponad 50 tys. osób dodatkowego napływu imigrantów rocznie. Nawet tamtejszy ustawodawca nie spodziewa się zatem imigracji na masową skalę” – dodał Wyszyński.

Dr Katarzyna Saczuk z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP zwróciła także uwagę, że obecnie podaż pracy, czyli liczba osób aktywnych zawodowo, zmniejsza się o około 100 tys. osób rocznie.

„Wynika to z tendencji demograficznych i wyhamowania wzrostu współczynnika aktywności zawodowej w ostatnim czasie. Warto jednak zwrócić uwagę, że do utrzymania podaży pracy na niezmienionym poziomie wystarczyłby wzrost współczynnika aktywności zawodowej o około 0,3 pkt proc. Jeśli natomiast współczynniki aktywności zawodowej we wszystkich grupach płci i wieku nadal będą względnie stałe, liczba osób aktywnych w ciągu najbliższej dekady może się zmniejszyć nawet o 1,2 mln osób” – dodała Saczuk w rozmowie z serwisem.

