Dzieci za szybko wyrastają z butów? Nie kupuj, subskrybuj

W USA 12 sierpnia wystartował pilotażowy program Nike Adventure Club. Jest to usługa, która pozwoli na subskrypcję butów dla dzieci. Brzmi dziwnie? Możliwe, ale prezentuje się rozsądnie. Klienci, którzy zdecydują się na płacenie abonamentu, będą mogli wybierać spośród butów marki Nike i Converse.

Abonament na buty

Nike w nowym programie pozwoli klientom, którzy opłacą miesięczny abonament w wysokości 20 dolarów, na wybór i wymianę butów dla swoich dzieci. Do wyboru będzie obuwie marek Nike i Converse w rozmiarach, które odpowiadają dzieciom w wieku 2-10 lat. Firma chce w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom grupy, która najczęściej kupuje obuwie. Stopy dzieci rosną bowiem tak szybko, że rodzice zmuszani są do bardzo częstego wymieniani butów, które w większości przypadków, nie zostały znoszone i nadają się do dalszego użytku.

System podzielony będzie na trzy skale. Najniższa i najtańsza pozwoli na wybór 4 par rocznie, najdroższa aż na 12 par. Dostępne będzie ponad 100 modeli obuwia, z których będzie można skorzystać. Jeśli klienci będą chcieli kupić obuwie otrzymane w ramach abonamentu, będą mogli to zrobić. Jeśli się na to nie zdecydują, będą musieli je odesłać do firmy, która na podstawie stanu obuwia zdecyduje, czy przekazać je na cele charytatywne, czy przeznaczyć do recyklingu.

Zdrowy tryb życia

Nike w swojej nowej akcji promuje także zdrowy i aktywny tryb życia. Poprzez dołączone do butów materiały promocyjne, zachęca do aktywizacji dzieci od najmłodszych lat. Firma podjęła współpracę z KaBoom. Organizacja non-profit zajmuje się na co dzień tematem aktywizacji młodzieży, promowania zdrowych przyzwyczajeń i stylu życia.

