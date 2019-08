Zniesienie wiz do USA. Morawiecki: Obawiam się, że dużo osób natychmiast wyjedzie

W programie „Fakty po faktach” premier Mateusz Morawiecki odniósł się do potencjalnego zniesienia wiz dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych. Jest to temat, który od lat jest poruszany na szczeblu dyplomatycznym przez USA i Polskę. Teraz, ze względu na słowa prezydenta Donalda Trumpa oraz działania amerykańskiej ambasador w Polsce, porozumienie jest bardzo realne. Istnieje możliwość, że sprawa zostanie ostatecznie rozwiązana podczas nadchodzącej wizyty prezydenta Trumpa w Polsce.

– Liczę na to, że wizy, jako pewna uciążliwość, zostanę w końcu zniesione, ale jednocześnie liczę też na to, że Polacy zostaną w kraju i że więcej Polaków wróci do Polski i tutaj będzie budowała swoją przyszłość. – powiedział w programie Fakty po faktach premier Mateusz Morawiecki. – Ale ja też jasno od jakiegoś czasu podkreślam, że mam pewne obawy, żeby za dużo ludzi natychmiast potem nie chciało wyjechać i boję się, żeby tam za dużo ludzi też nie chciało zostać – dodał premier.

Projekt ustawy w Sejmie

Posłowie zajmą się także projektem ustawy o ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji. Została ona zawarta 16 sierpnia i była efektem m.in. wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, do której doszło w połowie czerwca. „Polska i USA wspólnie zrobiły kolejny krok ku naszemu wspólnemu celowi. Dzięki podpisanej dziś umowie jesteśmy coraz bliżej włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego”. – informowała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

