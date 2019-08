Rakieta, która ma dowieść ludzi na Marsa, wystartowała. SpaceX pokazał nagranie

SpaceX przeprowadził udany lot testowy rakiety potocznie nazywanej „Starhopper”. To kolejny, tak zwany „hop test”, który przeprowadzono w bazie Boca Chica w Teksasie. Pierwszy odbył się na początku lipca. Polegał on na chwilowym włączeniu silników maszyny i doprowadzenie ich do takiej mocy, która pozwala na oderwanie rakiety na kilka centymetrów od ziemi. Wczorajszy test był dużo bardziej widowiskowy. Rakieta wzleciała bowiem na 150 metrów i znajdowała się w powietrzu około minuty.

Sukcesu załodze SpaceX, która była odpowiedzialna za udany test, pogratulował na koncie twitterowym, właściciel firmy – Elon Musk.

Ambitne plany na przyszłość

Jonathan Hofeller, wiceprezes SpaceX, zgradził podczas konferencji Asia Pacific Satellite Conference w Dżakarcie, że firma planuje start swojego najważniejszego projektu już na 2021 rok. Chodzi o program Starship, który finalnie ma służyć do wysłania ludzi na Marsa. Wiceprezes zapowiedział także, że firma szuka klientów na pierwsze komercyjne starty rakiety Super Heavy Rocket. Docelowo będzie ona służyła do wprowadzenia statku Starship na orbitę. W planach jest również zastąpienie rakiet Falcon 9, Falcon Heavy i Dragon, jednym zunifikowanym systemem.

Kolonizacja Marsa

Za dwa lata ruszy więc pierwszy etap procesu, który zakończyć ma kolonizacja Czerwonej Planety. Testy rakiety Super Heavy Rocket rozpoczną się już jesienią 2021 roku. Nowy system ma służyć do dostarczania satelitów na orbitę Ziemi, w tym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także poza nią. Rakieta używana będzie także do transportu ładunków i astronautów. Zdaniem SpaceX nowy pojazd będzie mógł zabrać w długą podróż nawet 100 astronautów.

Pierwszy etap testów już trwa. Celem SpaceX jest wprowadzenie nowego statku na orbitę „tak szybko, jak to możliwe. Możliwe, że nawet w tym roku”.