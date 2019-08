Uważaj na fałszywe maile od KAS. Ministerstwo Finansów ostrzega: możesz stracić pieniądze

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami od Krajowej Administracji Skarbowej. Oszuści, którzy podszywają się pod KAS, rozsyłają je do przedsiębiorców. W korespondencji można przeczytać, że organ zablokował rachunek bankowy przedsiębiorstwa. Oszuści twierdzą, że aby go odblokować, należy wejść w podany w korespondencji link, lub pobrać dołączony do niej załączniki.

Nie otwieraj załączników

„Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła decyzję o zablokowaniu rachunku bankowego firmy. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom”. – podaje Ministerstwo Finansów w informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie.