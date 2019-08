Bank Pekao sfinansuje odnawialne źródła energii. Chodzi o prąd na własny użytek

„Bank Pekao sfinansuje instalacje fotowoltaiczne, które posłużą firmom do obniżenia kosztów związanych z zakupem energii. Obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego miejscowo zakładu energetycznego” – czytamy w komunikacie.

– W branży energetycznej na naszych oczach dokonuje się transformacja, a dotychczasowi konsumenci stają się prosumentami, aktywnie dbając o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie jej konsumpcji. Bank Pekao od lat jest bankiem finansującym znaczącą część inwestycji sektora energetycznego w Polsce. W coraz większym stopniu i coraz częściej finansujemy projekty z zakresu zielonej energii i efektywności energetycznej – powiedział prezes Michał Krupiński.

Energia na własny użytek

Oferta banku obejmuje finansowanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii na własny użytek. Może dotyczyć zarówno wspomnianych mikroinstalacji, jak i instalacji większych niż 50 kWp, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.

– Nasza oferta jest skierowana do małych i średnich firm, które chciałyby znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej. Inwestycje w mikroinstalacje, wsparte naszym kredytem, zwrócą się inwestorom w ciągu kilku lat, a koszty nie będą wysokie z uwagi na dopłatę do odsetek z programu BGK Biznes Max. To ważna propozycja w ramach naszej strategii inwestowania w OZE – dodała wiceprezes Magdalena Zmitrowicz, nadzorująca pion małych i średnich przedsiębiorstw.

Wcześniej Pekao podjęło decyzje m.in.: o finansowaniu największej farmy wiatrowej w Polsce, linii finansowej z EBI dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim (150 mln zł) czy przeznaczeniu 150 proc. wartości obligacji objętych przez EBOiR (70 mln zł) na finansowanie projektów podnoszących efektywność energetyczną.