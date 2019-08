Pierwszy polski samochód elektryczny jeszcze w tym roku

Elimen E-VN1, czyli samochód przeznaczony głównie dla kurierów i dostawców, trafi na rynek w trzech wersjach. Do wyboru będą warianty: pick-up, wersja zabudowana i platforma przeznaczona do samodzielnej konfiguracji. Maksymalny załadunek samochodu to 800 kg.

„Łatwość konfiguracji wersji zabudowy nadwozia w zależności od biznesowych potrzeb odbiorcy, bardzo duży – do 300 km – zasięg na jednym ładowaniu oraz niezwykle niski koszt przejechania 100 km sprawia, że E-VN jest idealnym wyborem zarówno dla miejskich spółek komunalnych, jak i firm kurierskich czy branży gastronomicznej. Obecnie konstruktorzy pracują nad wdrożeniem koncepcji całkowicie niezależnej energetycznie wersji E-VN – z panelami fotowoltaicznymi na dachu”. – czytamy na stronie producenta.

Osiągi

Jednym z najczęściej poruszanych tematów w kontekście aut elektrycznych jest zasięg na jednym ładowaniu. W przypadku produktu Elimen będzie to 300 km. Samochód ma się rozpędzać do 60 km/h, czyli ma być idealny do miasta. Producent twierdzi, że głównym zastosowaniem pojazdu mają być dostawy na tak zwanej „ostatniej mili”, czyli końcówce łańcuch dostaw. Firma szacuje, że koszt przejechania 100 km wyniesie około 7 zł.

Elimen E-VN1

