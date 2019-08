Sąd zgodził się na przejęcie Ruchu przez Orlen

Celem planowanej transakcji jest przejęcie przez PKN Orlen pakietu 100 proc. akcji Ruchu i wykorzystanie synergii operacyjnych, wzmocnienie segmentu sprzedaży detalicznej PKN Orlen przy konsekwentnej restrukturyzacji Ruchu. PKN Orlen, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierza w tym procesie aktywnie uczestniczyć. Kolejnym istotnym etapem warunkującym przeprowadzenie transakcji, będzie uzyskanie zgody organu antymonopolowego, poinformowano.

– Nasza deklaracja nabycia pakietu 100 proc. akcji Ruch pozostaje niezmienna. Decyzja sądu przybliża nas do tego celu. Przejęcie spółki Ruch to dla nas przede wszystkim ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii PKN Orlen rozwój segmentu detalicznego. Spółka ze stuletnią tradycją, jaką jest Ruch, jest dzisiaj w trudnej sytuacji i wymaga restrukturyzacji. PKN Orlen ma przygotowany plan działania, który pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku. Jestem przekonany, że przy konsekwentnie realizowanym programie restrukturyzacyjnym możemy odnieść sukces. To dobra perspektywa biznesowa dla wszystkich zainteresowanych stron, również dla wydawców, którzy konstruktywnie zaangażowali się w projekt – powiedział prezes Daniel Obajtek.

W ocenie Orlenu, model sprzedaży realizowany przez Ruch koresponduje z formatem O!Shop koncernu i umożliwia rozwój tego formatu poza siecią stacji paliw. Spółka dostrzega szereg potencjalnych synergii wynikających m.in. z możliwości poszerzenia oferty Ruchu o produkty sprzedawane obecnie w sieci Orlen.

„Podobną strategię realizuje na rynkach zagranicznych m.in. MOL i Circle-K. Analizy rynkowe przeprowadzone przez koncern wskazały na potencjał rozwoju takiego formatu z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch. Doświadczenie i know-how Orlenu w zakresie budowania relacji z klientami i sprzedaży produktów FMCG będzie stanowiło podstawę do poprawy efektywności działalności spółki Ruch, zakładającej utrzymanie kolportażu prasy” – czytamy dalej.

Uchybienia natury formalnej

W maju br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odmówił zatwierdzenia układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej.

W połowie kwietnia wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Kilka dni wcześniej Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz PZU w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.