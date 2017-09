Czy starczy mocy na polską elektromobilność? Debata tygodnika "Wprost" na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Debata „Czy starczy mocy na polską elektromobilność?” odbędzie się 6 września o godz. 10 w strefie PMPG Polskie Media w Domu Forum podczas XVVII Ekonomicznego Forum w Krynicy.

Elektromobilność, lub inaczej „elektromotoryzacja”, to obszar, z którymi rynek energii elektrycznej wiąże wyjątkowo duże nadzieje. Stawką jest poprawa jakości powietrza w Polsce, większe bezpieczeństwo energetyczne, wzrost innowacyjności energetyki i mocny impuls do jej rozwoju. Nic więc dziwnego, że w obszar ten inwestują najwięksi polscy gracze tego rynku, którzy pod koniec października 2016 roku powołali spółkę ElectroMobility Poland.

Podjęcie się tego zadania wiążę się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność wyprodukowania dodatkowej mocy, by zasilić samochody elektryczne, których ma być – według planów – milion do roku 2025. Te plany to spory test dla polskich firm energetycznych. Dlatego też podczas debaty tygodnika „Wprost” nasi goście postarają się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: „Czy starczy mocy na polską elektromobilność?”.

W debacie prowadzonej przez Grzegorza Sadowskiego, szefa działu Biznes tygodnika „Wprost” udział wezmą:

minister Michał Kurtyka

prezes PGE – Henryk Baranowski

prezes Enei – Mirosław Kowalik

prezes Ursusa – Karol Zarajczyk

prezes Lotosu – Marcin Jastrzębski

prezes Rent99 – Michał Łotoszyński.

