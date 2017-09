Debaty Tygodnika Wprost na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Godz. 10:00. Czy starczy mocy na polską elektromobilność?

Według planów do 2025 r. w Polsce ma pojawić się milion samochodów elektrycznych. Spowoduje to konieczność wyprodukowania dodatkowych 4,3 terawatogodzin [TWh] energii rocznie. Będzie to ogromnym wyzwaniem dla firm energetycznych. O wyzwaniach, inwestycjach i potrzebach rozwiązań systemowych z naszymi gośćmi będą rozmawiać Grzegorz Sadowski (Redaktor działu Biznes Tygodnika Wprost) oraz Kacper Świsłowski (Redaktor Wprost.pl).

W debacie wezmą udział:

Minister Michał Kurtyka - Ministerstwo Energii,



Henryk Baranowski - Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA,



Mirosław Kowalik - Prezes Enea SA,



Karol Zarajczyk - Prezes Ursus SA,



Marcin Jastrzębski - Prezes Grupy Lotos SA,



Michał Łotoszynski - Prezes Rent99.

Godz. 14:30. Od cyfrowej szkoły do cyfrowej gospodarki.

Z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać m.in. o barierach w swobodnym dostępie do internetu jako elemencie ograniczającym rozwój cyfrowej edukacji oraz programie „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Poruszymy również tematy związane z nauką kodowania, która pomaga rozwijać logiczne myślenie oraz pomaga odnaleźć się w świecie pełnym nowych technologii. Nie zabraknie również zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, z naciskiem na bezpieczeństwo dzieci, których 1/3 wg badania „Nastolatki 3.0” pozostaje on-line cały czas.

Naszymi gośćmi będą:

Artur Tracz - Client Executive DELL EMC,



Marcin Bochenek - Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK,



Witold Drożdż - Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych Orange Polska,



Michał Kanownik – ZIPSEE.

Rozmowy z gośćmi poprowadzą: Grzegorz Sadowski – redaktor działu Biznes Tygodnika Wprost oraz Kacper Świsłowski – redaktor Wprost.pl.

Godz. 17:00. Podwieczorek z PKP

Z prezesem PKP Krzysztofem Mamińskim w nieco luźniejszej formie, ale na poważne tematy związane z przyszłością polskich kolei, będzie rozmawiał redaktor Jacek Pochłopień.