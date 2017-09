Beata Szydło nagrodzona w Krynicy. W przemówieniu wraca do kampanii i dziękuje prezesowi PiS

Wyróżnienie wręczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – Jest to nagroda dla całego naszego środowiska, wszystkich tych, którzy pisali program PiS – mówiła premier, odbierając wyróżnienie. Szefowa rządu podziękowała też Jarosławowi Kaczyńskiemu. – To jego wizja i determinacja zaowocowały tym, że zwyciężyliśmy – zaznaczyła.

– Musimy konsekwentnie i z uporem dążyć do tego, do czego zobowiązaliśmy się podczas kampanii wyborczej – zapowiedziała Beata Szydło, podkreślając, że wszystkie podległe jej resorty dobrze pracują, dzięki czemu możliwa jest dobra zmiana. – Tylko będąc w jednej drużynie, jesteśmy w stanie osiągnąć wielkie rzeczy – podkreśliła premier, dziękując osobom, które towarzyszyły w trakcie kampanii jej oraz Andrzeja Dudy. – Nasze poglądy mogą się różnić, to naturalne, ale Polska powinna nas łączyć – wskazała szefowa rządu.