„Od cyfrowej szkoły do cyfrowej gospodarki”. Debata „Wprost” o przyszłości edukacji

Wraz z powszechnym rozwojem komputeryzacji, cyfryzacji, nadszedł czas na to, by Polska szkoła weszła w XXI wiek. Jedną ze zmian, która ma to ułatwić, jest przyjęty przez rząd projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jednak jak twierdzili obecni na debacie „Wprost” goście, przed szkołami jeszcze długa droga do tego, byśmy mogli mówić o tym, że w Polsce funkcjonuje e-szkoła. – Niestety wiele szkół nie jest przygotowanych do cyfryzacji. Dlatego staramy się im pomóc. Rozwijamy i proponujemy konkretne rozwiązania dotyczące uczenia dzieci jak dbać o swoją prywatność czy bezpieczeństwo w sieci. Jednak bez koordynacji działań ze strony państwa, nie znajdziemy optymalnego rozwiązania. Cyfryzacja wymaga inwestycji, czy zmian, które tak naprawdę nigdy się nie kończą – mówił natomiast Witold Drożdż, Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych Orange Polska. Drożdż zapewnił, że Orange ma sporo pomysłów na przepisy, które mogą pomóc przy cyfryzacji szkół. – Liczymy na dobrą współpracę z państwem przy realizacji OSE – dodał.

Artur Tracz, client executive w Dell EMC, wskazywał z kolei, że na szczeblu krajowym nie było dotychczas instytucji, która odpowiadałaby odgórnie za cyfryzację szkoły. – Projekt OSE jest potrzebny, ale pytanie kiedy wejdzie w życie oraz co będzie zawierał. Szkoła, w której są nowe urządzenia, multimedia, to jeszcze nie jest cyfrowa szkoła. Sieć, dostęp do internetu, to nie jest wszystko – powiedział. Tracz w OSE wypatrywał okazji na to, by w jakiś sposób uporządkować różne dane na temat szkół, uczniów, ogólnie całego systemu oświaty. – System miałby możliwość zbierania danych na temat uczniów, nauczycieli i pozwoliłby na prognozowanie różnych trendów. Przecież obecnie nie mamy miarodajnych informacji na temat tego, ilu w danym roku jest absolwentów klas informatycznych, szkół wyższych. System e-szkoły mógłby dać państwu aparaturę do tego typu rzeczy – mówił.

Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK Marcin Bochenek podkreślał z kolei, że cyfryzacji nie da się uniknąć, ponieważ „to już nie kwestia wyboru, a konieczności”. – Cyfrowa szkoła daje młodym ludziom przede wszystkim równe szanse, niezależnie od tego, gdzie się uczą. To wszystko jest robione, by pójść w kierunku nowoczesności. Mając taką sieć jak OSE, z tym wszystkim, będziemy mogli uczyć dzieci w taki sposób, że przygotujemy je do świata pełnego zmian – powiedział. Bochenek przywołał też dane z raportu „Nastolatki 3.0”, z którego wynika, że większość młodych ludzi doświadczyła niebezpiecznych rzeczy w internecie i nie jest przygotowana do tego, jak sobie z tym radzić. – Młodzi ludzie potrafią korzystać ze sprzętu, nowych urządzeń, ale ich przygotowanie do obecności w sieci jest zupełnie inne – zaznaczył.

– Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy aplikację, która chroni dzieci w sieci. Dzięki niej wiele potencjalnych zagrożeń można od razu wyeliminować. To niejedyny pomysł. Mamy cały pakiet usług, który podnosi bezpieczeństwo klientów. Jeżeli do tego państwo w ramach OSE zadba o edukację nauczycieli, potem dzieci, a następnie firmy wspomogą jeszcze najmłodszych w bezpiecznym poruszaniu się w sieci, to na pewno sobie z tym lepiej poradzimy – nawiązał do bezpieczeństwa w sieci Drożdż.

– W ten projekt powinna zaangażować się większość resortów, nie tylko ministerstwo edukacji i cyfryzacji. Wraz z tymi zmianami nadejdzie mnóstwo możliwości, które mogą pomóc w efektywnym nauczaniu. Potrzebna jest digitalizacja ogromnych zasobów archiwalnych z muzeów, Telewizji Polskiej, to wszystko można wykorzystać na przeróżnych szczeblach – mówił natomiast Michał Kanownik, ZIPSEE – „Cyfrowa Polska”. Jego zdaniem w projekcie e-szkoły niezależnie od tego, co zostanie ustalone w ramach projektu, zawsze znajdzie się coś, co będzie można poprawić bądź ulepszyć. Jednak z jego perspektywy wraz z tym projektem pojawi się także kwestia prawa autorskiego. – Chodzi o wykorzystywanie materiałów do edukacji, tak, by nie było wątpliwości, czy mogą one zostać w ten sposób użyte. To są sprawy, które należy usprawnić – zaznaczył.

Prowadzący debatę Grzegorz Sadowski, szef działu Biznes tygodnika „Wprost” zapytał gości o ewentualne koszty takich zmian. Według Kanownika niezależnie od pieniędzy, jakie trzeba będzie zainwestować w ten projekt, jest to inwestycja, którą należy podjąć. – To będą bardzo rozsądnie i efektywnie wydane pieniądze – zaznaczył.

– Skąd brać na to pieniądze? Prosty przykład. Rok temu Ministerstwo Cyfryzacji, wiedząc o projekcie Orange na 2 miliardy złotych na rozbudowę światłowodów, zwróciło się do nas, by szkoły podłączyć jako pierwsze. W ten sposób 4,5 tys. szkół otrzyma dostęp do światłowodu. To wszystko dzięki dobremu partnerstwu i bez angażowania dodatkowych środków – mówił Drożdż z Orange Polska.

Tracz z Dell powiedział z kolei, że na razie można tylko spekulować, jakie korzyści przyniesie ten projekt, jednak przekonamy się o nich dopiero, gdy on ruszy. – „Po owocach ich poznacie”. Na pewno to nie będzie tanie, to ogromny wydatek w skali kraju. Co ważne, my w tej chwili nie wiemy, ile kosztuje lekcja informatyki, ile ma budżet na taką zmianę. W tej kwestii nic nie wiemy, dopóki nie mamy danych na temat kosztów cyfrowej szkoły – powiedział.

