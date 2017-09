Debata o przyszłości sektora ropy i gazu w Polsce. „Rośnie użycie ropy spoza Rosji”

– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, to wydarzyła się ogromna zmiana na rynku. Wszystko dzięki wprowadzonemu przez rząd pakietowi paliwowemu, który wyeliminował z rynku część szarej strefy. Rejestrowana konsumpcja paliw w Polsce wzrosła ostatnio o 15 procent – mówił podczas konferencji prowadzonej przez redaktora naczelnego „Wprost” Jacka Pochłopienia Jarosław Kawula, wiceprezes Grupy Lotos ds. finansowych. Jak przekazał podczas debaty Kawula, spada też udział ropy z Rosji. – 26 procent ropy, którą operowaliśmy, pochodziła spoza Rosji. Zależy nam na zdywersyfikowanym portfelu dotyczącym ropy naftowej. Otwieramy nowe kierunki dostaw, przerabiamy ropę z Morza Północnego, a do naszej rafinerii w Gdańsku dotarła ropa z Kanady. Cały czas szukamy nowych kierunków dostaw – powiedział.

Z kolei Rafał Miland, wiceprezes PERN, wskazał, że walka z szarą strefą, którą wytoczył rząd, nie jest widoczna wyłącznie po stronie rafinerii. – Widać wzrost w bazach zajmujących się magazynowaniem paliw, obrót jest przeogromny – powiedział. Oprócz tego, według Milanda, Polska powinna zacząć myśleć o rozbudowie rurociągu z Gdańska do Płocka o kolejną nitkę. – To ogromne zadanie, ale obecna konstrukcja powinna być rozbudowana – dodał.

Jacek Socha z PwC przyznał podczas konferencji, że to właśnie rozbudowa magazynów jest istotną kwestią i m.in. Lotos poczynił w tej kwestii kilka istotnych inwestycji. Dodał również, że politycy powinni podjąć decyzję w sprawie osłony ekonomicznej dla spółek paliwowych, zwłaszcza w świetle procesów, które zachodzą w tym sektorze.

– To co obserwujemy, to efekt tzw. pakietu paliwowego, stopniowo widać efekty ustawy o nowelizacji prawa energetycznego. Skała wyłudzeń była olbrzymia: rok do roku konsumpcja paliw wzrosła o 15 proc., a oleju napędowego o 20 proc. Do tego dochodzi sprawa pakietu przewozowego. Takie podejście administracji sprawia, że wszystkie luki i nieścisłości są stosunkowo szybko załatwiane. To wpływa pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa energetycznego – mówił o sytuacji sektora Leszek Wieciech, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.