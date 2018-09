Jak postępuje realizacja programu Mieszkanie Plus? Pytamy przedstawicieli BGK Nieruchomości

– Mieszkanie Plus jest programem niezwykle potrzebnym, bo on powoduje, że na tym rynku, który teraz mamy, będziemy mieli ofertę dla każdego – mówił w Krynicy wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, członek zarządu BGK Nieruchomości. – Cel jest jeden – zwiększenie wolumenu dostępnych cenowo mieszkań na rynku polskim, dla polskich rodzin. Mieszkań na wynajem oraz mieszkań z opcją dojścia do własności – dodawał Tomasz Górnicki, członek zarządu BGK Nieruchomości. – Prowadzimy inwestycje w całej Polsce, mamy 400 rozpoczętych inwestycji – zaznaczył.