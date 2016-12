– Uważamy, że marszałek Kuchciński nie potrafi prowadzić obrad i nie powinien już być marszałkiem. Marszałek nie może w ten sposób prowadzić obrad. Albo posłowie opozycji mogą się wypowiadać na sali, albo staje się cenzorem Sejmu i my się na to nie zgadzamy. Ale to musi być decyzja PiS, bo my złożyliśmy już kilka tygodni temu w tej sprawie wniosek – mówiła w „Salonie Politycznym Trójki” wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.