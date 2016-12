– Zachęcam opozycję do konsekwentnego działania na rzecz przeciwstawiania się wszystkim działaniom psucia polskiej demokracji. Cenię sobie niezwykle Komitet Obrony Demokracji, partie opozycyjne, staram się wspierać. Jeśli chodzi o metody działania, to oczywiście zachęcałbym do tego, aby od czasu do czasu mierzyć siły na zamiary, ale jednak generalnie należy mierzyć zamiary wedle sił – powiedział na antenie radia RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski.