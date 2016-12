Jak podaje TVN 24, do niecodziennego zdarzenia doszło w jednej z wrocławskich kamienic. Czyszczenie laptopa przez 18-latka doprowadziło do wypadnięcia z budynku okna wraz z kawałkiem ściany. W efekcie uszkodzonych zostało kilka samochodów stojących przed blokiem. Nastolatek z poparzoną twarzą trafił do szpitala.