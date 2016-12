– To jest coś, co nie powinno się zdarzyć w kraju, w którym mamy zapisany konstytucyjnie trójpodział władzy – powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Odniósł się w ten sposób do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na temat kar dyscyplinarnych dla sędziów, którzy zapowiedzieli, że będą ignorować wydane z naruszeniem prawa wyroki Trybunału Konstytucyjnego.