„Prezydent został wprowadzony w błąd”. Press Club pisze do marszałka w sprawie łamania ustaleń

Władze Press Clubu wystosowały list otwarty do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w sprawie trwającego ograniczania dostępu mediów do budynków parlamentarnych. Kopie listu trafiły również do prezydenta, premier oraz prezesa PiS.