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Petru nie wyklucza złożenia wniosku o samorozwiązanie Sejmu

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– Będę wnioskował o samorozwiązanie Sejmu. Nie może być tak, że jedna z najważniejszych instytucji w państwie działa nieprawnie – powiedział na konferencji prasowej Ryszard Petru.
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  • hałabała IP
    Samo rozwiązać to Swetru może co najwyżej swoje małżeństwo a nie Sejm. Ten człowiek nie zna nawer podstaw algebry, nie potrafi wyliczyć ile to jest 2/3 liczby posłów a taki ponoć z niego świetny ekonomista, uczeń Balcerowicza. Facio kolejny raz się ośmieszył !!!
    • Batko IP
      Typowy Zadufany w Sobie Wykształciuch,którego trzeba uświadomić. By rozwiązać Sejmu to potrzeba 2/3 posłów .czyli 307. A w Sejmie wygląda sprawa tak: PiS=235 ,ZAPRZAŃCY-PO=138,Nowoczesna=28,Kukiz15=42 ,PSL=16,MN=1. Więc policzmy ,tzw. Opozycja wliczając Kukiz15 ,i PSL równa się 225 posłów. Czyli 307-225 równa się 82 posłów. Czyli Polska Razem Ja.Gowina =9 posłów, ,Solidarna Polska -Z.Ziobro=8 posłów. Czyli zakładając że R. Petru by skaperował Polskę Razem ,i Solidarną Polskę,to musiał by jeszcze z PiS skaperować 65 posłów. Czyli IDIOTÓW nie szukać,sami się rodzą.
      • Misiek IP
        Tia. Wniosek sobie pan może składać. Do rozwiązania potrzeba 2/3 głosów i w historii udało się to tylko raz, w 2007 bo sam PiS głosował "za".
        • Tadek Dziadek IP
          Tadek Dziadek IP wczoraj 20:55
          KOPACZOWA ZAMILCZ W TEJ CHWILI CO WY ZROBILIŚCIE PRZEZ 8 LAT Z TYM RUDYM TUSKIEM KŁAMIECIE I KŁAMAĆ BĘDZIECIE DALEJ.WYŁĄCZYĆ IM PRĄD,WODĘ OGRZEWANIE NIECH SIEDZĄ OSZOŁOMY I BRONIĄ DEMOKRACJI JESZCZE DO TEJ BANDY DOKOPTOWAĆ BULA I TEGO DZIADA NIE OGOLONEGO NIEJAKIEGO REPLIŃSKIEGO.
          ZABRAĆ DODATKOWE EMERYTURY TYM RUDEGO TUSKA PRZYDUPASOM KRZYWONOS I INNYM POPAPRAŃCOM CO IM DAŁ W NAGRODĘ DIABEŁ TUSKU.
          JA JAKO OBYWATEL TEGO KRAJU NIE CHCĘ ABY TE OBSZTYMURKI -CHULIGANY ZASIADALI W ŁAWACH POSELSKICH I MNIE REPREZENTOWALI.
          DOŚĆ CHAMSTWA JESZCZE NIE ŚPIEWACIE ;OJCZYZNĘ DOJNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE; JUŻ NIE WRÓCI.PANIE MINISTRZE BŁASZCZAK POZAMYKĆ TO DZIADOSTWO RAZEM Z TYM WIEŚNIAKIEM KIJOSKIM.
          BABO W SPRAWIE SMOLEŃSKA KŁAMAŁAŚ OSZUKUJĄC NARÓD (ZOSTAŁO WSZYSTKO METR PRZEKOPANE) CIAŁA OFIAR POZAMIENIANE.
          CO MOGĄ POWIEDZIEĆ TE CHŁOPCZYKI TOMCZYKI, TRZASKOWSKIE ,NITRASY, BORYSKI,SZCZERBY,POMASKI,KIERWINSKIE,BREJZY,GRABCE,I NRESZTA TEGO DZIADOSTWA PO-PSL I RYSIO CHŁOPEK ROZTROPEK Z TYMI ŚMIESZNYMI DZIEWCZYNKAMI (ŚMIECH NA SALI)USTANOWIŁ I ZATWIERDZIŁ W NASZYM UKOCHANYM KRAJU ŚWIĘTO VI KRÓLI.
          BRAWO PIS NIE COFAJCIE SIĘ ;PSY SZCZEKAJĄ KARAWAN JEDZIE DALEJ ALLELUJA I DO PRZODU.
          POZDROWIENIA DLA P.PREZYDENTA,P.PREMIER.DLA P.MARSZAŁKA,I P.PREZESA

          Panie Brudziński czemu Pan idiotom współczuje gonić chamstwo.

          WSZYSTKIM POSŁOM PIS ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
          SWETRU SPADAJ NA DRZEWO
          • POLAK IP
            Zyczę wszystkim Polakom,zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia również dla Wprost!!
            Ps.W jaki sposób można zdelegalizować wrogów Polski??!!!! -czyli PO,i NOWOCZESNĄ???!!!!
            • Lutek von Storch IP
              #ciamajdan
              • doppelganger IP
                Niech "musk" sobie rozwiąże
                • Groniar IP
                  Ile razy trzeba się do niego zwracać per durniu i tłumaczyć, że partia wygrywająca wybory i mająca większość w parlamencie - realizuje swój program wyborczy i nie ważne czy to się tzw. opozycji upodobniającej się ostatnio do zwykłej hołoty podoba czy nie. Przedstawiać przegłosowane ustawy przez sejmową większość jako przykład totalitaryzmu, świadczy albo o głupocie tzw.opozycji-hołoty, albo o głupocie ich wyborców. I jeszcze jedno co świadczy o wyjątkowym kretynizmie i brakach w rozwoju Ryszarda Petru - Polska w ostatnim czasie opuściła obóz krajów rozwijających się - wchodząc do grupy krajów tzw. rozwiniętych. Musiał Petru w czasach swojego dojrzewania w ZSRR często dostawać po łbie rózgą od DZIADKA MROZA.
                  • SPH24 IP
                    Prosze, prosze i kto tu robi przewage w sondazach Kaczynskiemu? Ten polityczny niedorob nie zdaje sobie
                    z tego sprawy, podobnie jak Marcin Zebrowski prowadzacy dzis program TVN24. ZWYCZAJNY LUMPY!!!
                    • Do nieuka petrusku IP
                      Petro gdzie chodziłeś do szkoły ty oszołomie, pierwsze trzy klasy nie skończyłeś ośle, bo ta matematyka z tego okresu powinna ci pokazać że w żaden sposób nawet jak złożysz swój posrany wniosek o samo rozwiązanie sejmu nie przejdzie bo nawet z tymi PO-żydami PSL-em i nawet z Kukiz15 nie ma szansy żebyście przegłosowali jakikolwiek wniosek w sejmie.
                      Więc weź sobie młotek i p_z_d_n_i_j się w swój głupi i tępy mózg nieuku patentowany!!!
                      • Wojtek IP
                        Rysiu rozwiąż się sam, szczerze i bogobojnie cała Polska Ci tego życzy!!! Od Sejmu Polaków się odćwierkaj, a na pamiątkę zatrzymasz sobie pasiaka po odbyciu kary za przyjęcie pieniędzy od Sorosa (150 melonów) za zdradę Narodu Polskiego.

                        Mirosławie , to się nie znalazło, to się samo z diabła bierze, bo na dobro człowiek musi w pocieczoła pracować.
                        • Potwor z bagien IP
                          Chlopcy z opozycji juz na prawde nie wiedza co zrobic zeby wrocic do wladzy mam wrazenie ze nawet zamach stanu sa wstanie przeprowadzic.
                          • Miroslaw IP
                            Petru, jakie masz plany na swieto 6 Krolow? Ja rozumiem skad ta diabelska cyferka. Policzyles ich malzonki, bo teraz gender sie liczy. Powiedzcie kochani skad to cos sie znalazlo w Polsce?
                            • Szkolny majdan IP
                              Dzieci wezmą z niego przykład i rozwiążą szkołę, bo dyrektor i nauczyciele chcieli, żeby chodziły do szkoły i się uczyły. One nie chcą się uczyć więc zajmą fotel dyrektora. I co wtedy? Majdan szkolny.
                              • Fredek z krainy kredrk IP
                                C h u j. W ryj szmatom z wprost za usuwanie komentarzy. Klikajcie sobie w ye bane reklsmy sami, ku r wa mac.
                                • sdfgsdfg IP
                                  Lepiej zrobic co karze i spelnic wszystkie zachcianki opozycji bo inaczej swetru zlozy wniosek, on nie zartuje.
                                  • Batko IP
                                    Ej Rysiu typowy WYKSZTAŁCIUCH. By doszło do Samorozwiązania Sejmu,wcześniejszych wyborów to MUSI być zgoda: Prezydenta ,i wszystkich partii w Sejmie. Ale pomarzyć można.
                                    • Wesolych swiat rodacy!! IP
                                      Ryszard rumun petru=kariera Nikodema Dyzmy
                                      • swetru IP
                                        No i cala prawada wyszla na jaw, i tak nic z tego nie bedzie , wiec poco takie deklaracje ??????
                                        • wesoly Roger IP
                                          Petru-Rubikon niech zlozy wniosek o samorozwiazanie Nowoczesnej. Nawet Schetyna by go poparl. No jazda Rumun bierz papier i pisz!
                                          • rzyczliwi IP
                                            Nasza rodzina zlozy wniosek aby pan Ryszard 10 stycznia popelnil publiczne harakiri.... To przyciagnie nowych oszolomow na zalosne mitingi KOD i moze podniesc katastrofalna dzis sprzedaz GW
                                            • delux IP
                                              żeby głupota miała skrzydła to ten gosciu fruwał by nad Bieszczadami..........
                                              • Cześć Jolu IP
                                                Czy ten debil kręci jakiś serial na poziomie oglądających Comedy Central? Ja, osobiście, tracę już cierpliwość.
                                                • PRZEWIDYWALNY IP
                                                  TEN IDIOTYCZNY PETLURA KIEDY PUJDZIE DO PSYCHIATRY AZEBY POWRUCIL MU ROZUM !!!!!!!
                                                  • swiadek IP
                                                    tonacy brzytwy sie chwyta, s..syn rumunski. taka jadowita propaganda.
                                                    • Arnold IP
                                                      Równie dobrze może złożyć wniosek o powtórzenie wyborów w USA. Tyle samo będzie w tym powagi
                                                      • Ten poldebil IP
                                                        On jest jak siara przy lipskim w kilerze taka skolonowana owca
                                                        • sawa87 IP
                                                          gdy patrze na tego niedorobionego rysia ma ochote skrocic mu cierpienia ...jego debilizm doprowadzi go utraty samokontroli i skonczy jak leper..
                                                          • lolek IP
                                                            sam sie kreujesz na wodza opozycji I to z czym ??
                                                            • Salcio IP
                                                              Wiecie dlaczego niektorzy poslowie opozycji chca spedzic swieta w sejmie?
                                                              Bo zabraklo dla nich miejsc przy zlobie.

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