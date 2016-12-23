– Będę wnioskował o samorozwiązanie Sejmu. Nie może być tak, że jedna z najważniejszych instytucji w państwie działa nieprawnie – powiedział na konferencji prasowej Ryszard Petru.
Petru nie wyklucza złożenia wniosku o samorozwiązanie Sejmu
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KOPACZOWA ZAMILCZ W TEJ CHWILI CO WY ZROBILIŚCIE PRZEZ 8 LAT Z TYM RUDYM TUSKIEM KŁAMIECIE I KŁAMAĆ BĘDZIECIE DALEJ.WYŁĄCZYĆ IM PRĄD,WODĘ OGRZEWANIE NIECH SIEDZĄ OSZOŁOMY I BRONIĄ DEMOKRACJI JESZCZE DO TEJ BANDY DOKOPTOWAĆ BULA I TEGO DZIADA NIE OGOLONEGO NIEJAKIEGO REPLIŃSKIEGO.
ZABRAĆ DODATKOWE EMERYTURY TYM RUDEGO TUSKA PRZYDUPASOM KRZYWONOS I INNYM POPAPRAŃCOM CO IM DAŁ W NAGRODĘ DIABEŁ TUSKU.
JA JAKO OBYWATEL TEGO KRAJU NIE CHCĘ ABY TE OBSZTYMURKI -CHULIGANY ZASIADALI W ŁAWACH POSELSKICH I MNIE REPREZENTOWALI.
DOŚĆ CHAMSTWA JESZCZE NIE ŚPIEWACIE ;OJCZYZNĘ DOJNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE; JUŻ NIE WRÓCI.PANIE MINISTRZE BŁASZCZAK POZAMYKĆ TO DZIADOSTWO RAZEM Z TYM WIEŚNIAKIEM KIJOSKIM.
BABO W SPRAWIE SMOLEŃSKA KŁAMAŁAŚ OSZUKUJĄC NARÓD (ZOSTAŁO WSZYSTKO METR PRZEKOPANE) CIAŁA OFIAR POZAMIENIANE.
CO MOGĄ POWIEDZIEĆ TE CHŁOPCZYKI TOMCZYKI, TRZASKOWSKIE ,NITRASY, BORYSKI,SZCZERBY,POMASKI,KIERWINSKIE,BREJZY,GRABCE,I NRESZTA TEGO DZIADOSTWA PO-PSL I RYSIO CHŁOPEK ROZTROPEK Z TYMI ŚMIESZNYMI DZIEWCZYNKAMI (ŚMIECH NA SALI)USTANOWIŁ I ZATWIERDZIŁ W NASZYM UKOCHANYM KRAJU ŚWIĘTO VI KRÓLI.
BRAWO PIS NIE COFAJCIE SIĘ ;PSY SZCZEKAJĄ KARAWAN JEDZIE DALEJ ALLELUJA I DO PRZODU.
POZDROWIENIA DLA P.PREZYDENTA,P.PREMIER.DLA P.MARSZAŁKA,I P.PREZESA
Panie Brudziński czemu Pan idiotom współczuje gonić chamstwo.
WSZYSTKIM POSŁOM PIS ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
SWETRU SPADAJ NA DRZEWO
Ps.W jaki sposób można zdelegalizować wrogów Polski??!!!! -czyli PO,i NOWOCZESNĄ???!!!!
z tego sprawy, podobnie jak Marcin Zebrowski prowadzacy dzis program TVN24. ZWYCZAJNY LUMPY!!!
Więc weź sobie młotek i p_z_d_n_i_j się w swój głupi i tępy mózg nieuku patentowany!!!
Mirosławie , to się nie znalazło, to się samo z diabła bierze, bo na dobro człowiek musi w pocieczoła pracować.
Bo zabraklo dla nich miejsc przy zlobie.