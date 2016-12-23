Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii Joachim Brudziński na Twitterze wyraził współczucie rodzinom polityków opozycji, którzy święta Bożego Narodzenia spędzą na sali posiedzeń plenarnych w związku z protestem, na który zdecydowały się Platforma Obywatelska i Nowoczesna.
Wiceprezes PiS z troską o rodzinach polityków opozycji, którzy pozostaną w Sejmie
Dodano 29
Komentarze
Może paszy im dać albo owsa ?
KOPACZOWA ZAMILCZ W TEJ CHWILI CO WY ZROBILIŚCIE PRZEZ 8 LAT Z TYM RUDYM TUSKIEM KŁAMIECIE I KŁAMAĆ BĘDZIECIE DALEJ.WYŁĄCZYĆ IM PRĄD,WODĘ OGRZEWANIE NIECH SIEDZĄ OSZOŁOMY I BRONIĄ DEMOKRACJI JESZCZE DO TEJ BANDY DOKOPTOWAĆ BULA I TEGO DZIADA NIE OGOLONEGO NIEJAKIEGO REPLIŃSKIEGO.
ZABRAĆ DODATKOWE EMERYTURY TYM RUDEGO TUSKA PRZYDUPASOM KRZYWONOS I INNYM POPAPRAŃCOM CO IM DAŁ W NAGRODĘ DIABEŁ TUSKU.
JA JAKO OBYWATEL TEGO KRAJU NIE CHCĘ ABY TE OBSZTYMURKI -CHULIGANY ZASIADALI W ŁAWACH POSELSKICH I MNIE REPREZENTOWALI.
DOŚĆ CHAMSTWA JESZCZE NIE ŚPIEWACIE ;OJCZYZNĘ DOJNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE; JUŻ NIE WRÓCI.PANIE MINISTRZE BŁASZCZAK POZAMYKĆ TO DZIADOSTWO RAZEM Z TYM WIEŚNIAKIEM KIJOSKIM.
BABO W SPRAWIE SMOLEŃSKA KŁAMAŁAŚ OSZUKUJĄC NARÓD (ZOSTAŁO WSZYSTKO METR PRZEKOPANE) CIAŁA OFIAR POZAMIENIANE.
CO MOGĄ POWIEDZIEĆ TE CHŁOPCZYKI TOMCZYKI, TRZASKOWSKIE ,NITRASY, BORYSKI,SZCZERBY,POMASKI,KIERWINSKIE,BREJZY,GRABCE,I NRESZTA TEGO DZIADOSTWA PO-PSL I RYSIO CHŁOPEK ROZTROPEK Z TYMI ŚMIESZNYMI DZIEWCZYNKAMI (ŚMIECH NA SALI)USTANOWIŁ I ZATWIERDZIŁ W NASZYM UKOCHANYM KRAJU ŚWIĘTO VI KRÓLI.
BRAWO PIS NIE COFAJCIE SIĘ ;PSY SZCZEKAJĄ KARAWAN JEDZIE DALEJ ALLELUJA I DO PRZODU.
POZDROWIENIA DLA P.PREZYDENTA,P.PREMIER.DLA P.MARSZAŁKA,I P.PREZESA
Panie Brudziński czemu Pan idiotom współczuje gonić chamstwo.
WSZYSTKIM POSŁOM PIS ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ZABRAĆ DODATKOWE EMERYTURY TYM RUDEGO TUSKA PRZYDUPASOM KRZYWONOS I INNYM POPAPRAŃCOM CO IM DAŁ W NAGRODĘ DIABEŁ TUSKU.
JA JAKO OBYWATEL TEGO KRAJU NIE CHCĘ ABY TE OBSZTYMURKI -CHULIGANY ZASIADALI W ŁAWACH POSELSKICH I MNIE REPREZENTOWALI.
DOŚĆ CHAMSTWA JESZCZE NIE ŚPIEWACIE ;OJCZYZNĘ DOJNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE; JUŻ NIE WRÓCI.PANIE MINISTRZE BŁASZCZAK POZAMYKĆ TO DZIADOSTWO RAZEM Z TYM WIEŚNIAKIEM KIJOSKIM.
BABO W SPRAWIE SMOLEŃSKA KŁAMAŁAŚ OSZUKUJĄC NARÓD (ZOSTAŁO WSZYSTKO METR PRZEKOPANE) CIAŁA OFIAR POZAMIENIANE.
CO MOGĄ POWIEDZIEĆ TE CHŁOPCZYKI TOMCZYKI, TRZASKOWSKIE ,NITRASY, BORYSKI,SZCZERBY,POMASKI,KIERWINSKIE,BREJZY,GRABCE,I NRESZTA TEGO DZIADOSTWA PO-PSL I RYSIO CHŁOPEK ROZTROPEK Z TYMI ŚMIESZNYMI DZIEWCZYNKAMI (ŚMIECH NA SALI)USTANOWIŁ I ZATWIERDZIŁ W NASZYM UKOCHANYM KRAJU ŚWIĘTO VI KRÓLI.
BRAWO PIS NIE COFAJCIE SIĘ ;PSY SZCZEKAJĄ KARAWAN JEDZIE DALEJ ALLELUJA I DO PRZODU.
POZDROWIENIA DLA P.PREZYDENTA,P.PREMIER.DLA P.MARSZAŁKA,I P.PREZESA
Panie Brudziński czemu Pan idiotom współczuje gonić chamstwo.
WSZYSTKIM POSŁOM PIS ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU