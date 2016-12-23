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Wiceprezes PiS z troską o rodzinach polityków opozycji, którzy pozostaną w Sejmie

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Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii Joachim Brudziński na Twitterze wyraził współczucie rodzinom polityków opozycji, którzy święta Bożego Narodzenia spędzą na sali posiedzeń plenarnych w związku z protestem, na który zdecydowały się Platforma Obywatelska i Nowoczesna.
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  • Hodowca IP
    Jak zostanie coś z wigilijnego stołu to podrzucę, tylko nie wiem czy to coś spożywa jedzenie dla ludzi.
    Może paszy im dać albo owsa ?
    • Trojan IP
      Tam okupuje parlament szambo polskiej polityki. Wesolych Swiat.
      • Tadek Dziadek IP
        Tadek Dziadek IP wczoraj 20:55
        KOPACZOWA ZAMILCZ W TEJ CHWILI CO WY ZROBILIŚCIE PRZEZ 8 LAT Z TYM RUDYM TUSKIEM KŁAMIECIE I KŁAMAĆ BĘDZIECIE DALEJ.WYŁĄCZYĆ IM PRĄD,WODĘ OGRZEWANIE NIECH SIEDZĄ OSZOŁOMY I BRONIĄ DEMOKRACJI JESZCZE DO TEJ BANDY DOKOPTOWAĆ BULA I TEGO DZIADA NIE OGOLONEGO NIEJAKIEGO REPLIŃSKIEGO.
        ZABRAĆ DODATKOWE EMERYTURY TYM RUDEGO TUSKA PRZYDUPASOM KRZYWONOS I INNYM POPAPRAŃCOM CO IM DAŁ W NAGRODĘ DIABEŁ TUSKU.
        JA JAKO OBYWATEL TEGO KRAJU NIE CHCĘ ABY TE OBSZTYMURKI -CHULIGANY ZASIADALI W ŁAWACH POSELSKICH I MNIE REPREZENTOWALI.
        DOŚĆ CHAMSTWA JESZCZE NIE ŚPIEWACIE ;OJCZYZNĘ DOJNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE; JUŻ NIE WRÓCI.PANIE MINISTRZE BŁASZCZAK POZAMYKĆ TO DZIADOSTWO RAZEM Z TYM WIEŚNIAKIEM KIJOSKIM.
        BABO W SPRAWIE SMOLEŃSKA KŁAMAŁAŚ OSZUKUJĄC NARÓD (ZOSTAŁO WSZYSTKO METR PRZEKOPANE) CIAŁA OFIAR POZAMIENIANE.
        CO MOGĄ POWIEDZIEĆ TE CHŁOPCZYKI TOMCZYKI, TRZASKOWSKIE ,NITRASY, BORYSKI,SZCZERBY,POMASKI,KIERWINSKIE,BREJZY,GRABCE,I NRESZTA TEGO DZIADOSTWA PO-PSL I RYSIO CHŁOPEK ROZTROPEK Z TYMI ŚMIESZNYMI DZIEWCZYNKAMI (ŚMIECH NA SALI)USTANOWIŁ I ZATWIERDZIŁ W NASZYM UKOCHANYM KRAJU ŚWIĘTO VI KRÓLI.
        BRAWO PIS NIE COFAJCIE SIĘ ;PSY SZCZEKAJĄ KARAWAN JEDZIE DALEJ ALLELUJA I DO PRZODU.
        POZDROWIENIA DLA P.PREZYDENTA,P.PREMIER.DLA P.MARSZAŁKA,I P.PREZESA

        Panie Brudziński czemu Pan idiotom współczuje gonić chamstwo.

        WSZYSTKIM POSŁOM PIS ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
        • Anita IP
          Byla okupacja Polski - niemiecka od 1939r do 1945 r Byla 50 letnia okupacja rosyjska od 1939r do 1989r I jest okupacja polskiego parlamentu PO i Nowoczesnej rok 2016- agentury rosyjskiej i niemieckiej w Polsce w celu oslabienia Polskiej pozycji na arenie miedzynarodowej. Przyklaskuje Soros z KODziarzami. Dla nich tradycja honor I Ojczyzna to puste slowa. Celem jest wylacznie koryto od ktorego zostali oderwani przez narod Prowadza spiski w stylu Targowicy przeciwko pantwu polskiemu. Polskie tradycje godzenia sie w wieczor Wigilijny i skladanie zyczen Polakom maja za nic. Wesolych Swiat. Szkoda mi was.
          • cały czas IP
            Te protestujące w wysokiej izbie istoty testują na swoich rodzinach - święta poza domem-a rudy mówił ze już niedługo Polacy będą wracać do kraju- a czy podziękują sprawcom rozstania i jak ?
            • kaktus IP
              Jak on się troszczy,jak prawdziwy katolik,cala wigilie mu zepsuli.
              • ad_observatorek IP
                Wyraznie chca zapisac sie w historii, w dosc oryginalny sposob spedza te swieta. No, ale powstaje pytanie, czy sklonila ich chec do oszczednosci na wigilijne prezenty, niechec do tradycyjnych polskich obyczjow, czy po prostu brak atrakcji domowych w okresie swiatecznym?
                • patriotka49 IP
                  Mogliby tak jeszcze zacząć strajk głodowy, a PiS mógłby o nich zapomnieć.
                  • VA BANK IP
                    Joachim,zostaw to poganstwo w spokoju . Najgorsze ze to potem trzeba bedzie dyzenfekowac ! Przeciez ta Botox-Jablonska juz sie rozpada, a co z Niesiolem ? Niech mu chociasz ten kaftan poluzuja,
                    • kumyjs985oiyu,j0khsorptdryhfn IP
                      Cała ta akcja to falstart. Przy okazji widać, że opozycja inteligencją nie grzeszy... co za naród... rządzący tępawi i opozycja podobna... jak żyć? ...takie widać uroki demokracji
                      • kaczy kaplon IP
                        Facet martw sie o swoja rodzine kiedy narod w koncu bedzie mial was dosc gdzie sie schowacie?
                        • Zenek IP
                          Cel nie został osiągnięty - nie ma gorączki medialnej i co godzinę relacji z "szopki sejmowej". Prorokuję, że po Świętach jak już ludzie przestaną skupiać się na najważniejszych rzeczach jak rodzina i własne życie, politycy opozycji przejdą do ponownej ofensywy i może zorganizują strajk głodowy, żeby wreszcie ktoś o nich sobie przypomniał.
                          • obserwator IP
                            Pan Brudziński to wspaniały człowiek- wprawdzie nie potrafił przeprosić za okrzyki "komuniści i złodzieje", ale bardzo się troszczy o rodziny członków opozycji, którzy zamiast przy stole świątecznym przebywają w Sejmie; no i zawsze w pierwszym rzędzie uczestniczy w Szczecinie (obok arcybiskupa Dzięgi) w marszu dla życia - prawdziwie świetlana postać
                            • emeryt rozbawiony dobrą zmianą IP
                              wot haroszyj rebionok!
                              • Tadek Dziadek IP
                                KOPACZOWA ZAMILCZ W TEJ CHWILI CO WY ZROBILIŚCIE PRZEZ 8 LAT Z TYM RUDYM TUSKIEM KŁAMIECIE I KŁAMAĆ BĘDZIECIE DALEJ.WYŁĄCZYĆ IM PRĄD,WODĘ OGRZEWANIE NIECH SIEDZĄ OSZOŁOMY I BRONIĄ DEMOKRACJI JESZCZE DO TEJ BANDY DOKOPTOWAĆ BULA I TEGO DZIADA NIE OGOLONEGO NIEJAKIEGO REPLIŃSKIEGO.
                                ZABRAĆ DODATKOWE EMERYTURY TYM RUDEGO TUSKA PRZYDUPASOM KRZYWONOS I INNYM POPAPRAŃCOM CO IM DAŁ W NAGRODĘ DIABEŁ TUSKU.
                                JA JAKO OBYWATEL TEGO KRAJU NIE CHCĘ ABY TE OBSZTYMURKI -CHULIGANY ZASIADALI W ŁAWACH POSELSKICH I MNIE REPREZENTOWALI.
                                DOŚĆ CHAMSTWA JESZCZE NIE ŚPIEWACIE ;OJCZYZNĘ DOJNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE; JUŻ NIE WRÓCI.PANIE MINISTRZE BŁASZCZAK POZAMYKĆ TO DZIADOSTWO RAZEM Z TYM WIEŚNIAKIEM KIJOSKIM.
                                BABO W SPRAWIE SMOLEŃSKA KŁAMAŁAŚ OSZUKUJĄC NARÓD (ZOSTAŁO WSZYSTKO METR PRZEKOPANE) CIAŁA OFIAR POZAMIENIANE.
                                CO MOGĄ POWIEDZIEĆ TE CHŁOPCZYKI TOMCZYKI, TRZASKOWSKIE ,NITRASY, BORYSKI,SZCZERBY,POMASKI,KIERWINSKIE,BREJZY,GRABCE,I NRESZTA TEGO DZIADOSTWA PO-PSL I RYSIO CHŁOPEK ROZTROPEK Z TYMI ŚMIESZNYMI DZIEWCZYNKAMI (ŚMIECH NA SALI)USTANOWIŁ I ZATWIERDZIŁ W NASZYM UKOCHANYM KRAJU ŚWIĘTO VI KRÓLI.
                                BRAWO PIS NIE COFAJCIE SIĘ ;PSY SZCZEKAJĄ KARAWAN JEDZIE DALEJ ALLELUJA I DO PRZODU.
                                POZDROWIENIA DLA P.PREZYDENTA,P.PREMIER.DLA P.MARSZAŁKA,I P.PREZESA

                                Panie Brudziński czemu Pan idiotom współczuje gonić chamstwo.

                                WSZYSTKIM POSŁOM PIS ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
                                • doktor IP
                                  to są świeccy męczennicy -współczuje i zalecam leczenie
                                  • Kolporter IP
                                    mamusiu... a pójdziemy po pasterce do Sejmu obejrzeć szopkę?
                                    • ........... IP
                                      _--------------------------------------......................JESTEM PORAZONY DZISIEJSZA INFORMACJA MEDIALNA IZ PUTIN OSOBISCIE SLUCHAL ZAPISU SKRZYNEK I OSWIADCZYL IZ TO PREZYDENT WSZEDL DO KABINY I KAZAL WBREW OSTRZEZENIOM LADOWAC PILOTOM CZYLI MOZNA DOMNIEMAC ZE TO ON DOPROWADZIL DO KATASTROFY ...........................___________________.SZOKIEM JEST TO ZE RZAD TO PRZED NAMI CHYBA UKRYWAL SKORO ZAPIS SKRZYNEK TO ZAWIERA ......._--------------------------.........TO BYLBY NIEWYOBRAZALNY SKANDAL GDYBY PREZES TO WIEDZIAL A UKRYWAL PRZED NARODEM CHCAC NAM WMOWIC INNA WERSJE !........................________________..............CALA PARTIA I RZAD ORAZ PREZES BY MUSIELI ODEJSC Z POLITYKI ZA TAKI SKANDALICZNY FALSZ I UKRYWANIE TEGO PRZED NARODEM !!!!!!!!!!!!!!!!!...............NALEZALOBY ROZPISAC NOWE WYBORY W TAKIM WYPADKU --------------------!!!.
                                      • Kolega Ignacy IP
                                        Nie potrzebnie się tak martwi bo ich rodziny pewnie są szczęśliwe że nie będą się musiały użerać z tymi zadymiarzami przy wigilijnym stole.
                                        • ***\ers/*** IP
                                          spokojnie już zadbałem o bardzo duży mróz protestu na zewnątrz nie będzie a w środku wystarczy wyłączyć ogrzewanie i może jakąś awaria padu ?,wiem ze pis ma związane ręce ,ale ja nie haahhaha
                                          • szakal IP
                                            jak takie indywiduum może być v-ce marszalkiem Sejmu
                                            • ......... IP
                                              NIE LUBIE LUDZI KTORZY OGOLNIE SZYDZA Z KOGOS KTO BRONI WOLNOSCI BADZ KONSTYTUCJI ...........POSLOM PISU NAWET PRZEZ MYSL NIE PRZECHODZI IZ MOZE KTOS JEDNAK ROBI DOBRZE IZ WALCZY O KONSTYTUCJE.......................P. POSLE ..........NAM PANA PARTIA WMAWIALA CALY ROK ' TZW. ZAMACH NA SAMOLOT '...........I PAN TEZ TO POPIERAL ....................A DZIS SAM PUTIN OSWIADCZYL IZ MA DOWODY ZE TO PREZYDENT WSZEDL DO KABINY I KAZAL NA SILE LADOWAC CZYLI ON SIE PRZYCZYNIL DO KATASTROFY !.................I CIEKAWE CO PAN DZIS NARODOWI POWIE ZE Z NAIWNOSCI PAN POPIERAL WERSJE PARTII.
                                              • bez_TYCH-GIER IP
                                                że niby tacy "wybrańcy narodu", tacy "wykształceni i  z wielkich miast" a okazuje się, że OKUPUJĄC Sejm przebili SAMOOBRONĘ! A widok (pokazały to kamery TV) wice-marszałek Kidawy-Błońskiej grzebiącej w papierach sejmowych pozostawionych przez Marszałka Kuchcińskiego pokazuje poziom SCHAMIENIA PO!

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