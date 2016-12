„PODZIELMY SIĘ” to grupa ludzi, którzy organizują akcję „Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi”. Od Wielkanocy 2015 zachęcają mieszkańców całej Polski do tego, aby zamiast wyrzucić jedzenie, które zostało im po Świętach, zawieźli je do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich osób.