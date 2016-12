Z okazji Świąt Bożego Narodzenia minister Antoni Macierewicz złożył życzenia żołnierzom oraz wszystkim Polakom. – Gdy życzę Wam dzisiaj dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, to przywołuję całą wielką polską tradycję wojskową, ale także przywołuję to wszystko dobre, co się stało w ciągu ostatniego roku - powiedział polityk PiS.