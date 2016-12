- Dzisiaj jest dwunasty dzień protestu, dwunasty dzień siedzimy tam na sali, dwunasty dzień uważamy, że musimy swoim działaniem pokazać, że nie zgadzamy się na to, co robi PiS w Polsce. PiS ma tak naprawdę pięć dni na to żeby zażegnać pewien kryzys państwa - stwierdziła na antenie Radia ZET posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.