Petru kpi ze słów Kaczyńskiego. „Jeśli kryterium są kanapki, to puczowi przewodził Kuchciński”

– Jarosław Kaczyński idzie w zaparte, nie przyznaje się do błędu i mówi nawet o puczu – tak Ryszard Petru skomentował wywiad prezesa Prawa i Sprawiedliwości dla tygodnika "wSieci" w którym stwierdził on, że protest opozycji w Sejmie to była próba puczu.